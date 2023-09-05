شاهد: بدء التشغيل التجريبي لمشروع "قطار المايا" السياحي المثير للجدل بحضور الرئيس المكسيكي

بقلم: يورونيوز

حضر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور التشغيل التجريبي لخط "قطار مايا"، وهو مشروع ضخم تعرض لانتقادات شديدة من قبل الناشطين البيئيين والمهندسين المدنيين، وأثار جدلاً حول إزالة الغابات على طول طريق السكة الحديدية.

يمر خط السكك الحديدية، الذي يبلغ طوله 1554 كيلومتراً، عبر الغابات الاستوائية في شبه جزيرة يوكاتان، ويهدف إلى ربط خمس ولايات جنوبية شرقية فقيرة لتعزيز السياحة والصناعة المحلية.

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ويُعد ذا أولوية قصوى بالنسبة للرئيس المكسيكي الذي يعتزم افتتاحه رسمياً في ديسمبر 2023. لكنه سرعان ما أصبح مثيراً للجدل بسبب مخاوف من أنه قد يلحق الضرر بالكنوز الأثرية والثروة الطبيعية الكبيرة في المنطقة.