الجنرال سوروفيكين يظهر في موسكو لأول مرّة منذ تمرّد فاغنر على وزارة الدفاع

بقلم: يورونيوز

بعد تمرد المجموعة العسكرية الروسية الخاصة لفترة استمرت حوالي 36 ساعة، انتشرت تقارير عدة تشير إلى أن الجنرال المعروف باسم "جنرال يوم القيامة" يتم التحقيق معه بشأن تورط محتمل في تمرد فاغنر.

في أول ظهور علني له منذ التمرد الذي قاده يفغيني بريغوجين، زعيم مجموعة فاغنر في أواخر يونيو/حزيران الماضي، ضد الكرملين، شوهد الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين في صورة جديدة انتشرت على صعيد واسع خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي.

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ويُزعم بأن سوروفيكين كان مقربا من زعيم ميليشيا فاغنر الذي قضى الشهر الماضي إثر تحطم طائرته الخاصة في شمال موسكو.

وبعد تمرد المجموعة العسكرية الروسية الخاصة لفترة استمرت حوالي 36 ساعة، انتشرت تقارير عدة تشير إلى أن الجنرال المعروف باسم "جنرال يوم القيامة" يتم التحقيق معه بشأن تورط محتمل في تمرد فاغنر.

الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين AP/Russian Defense Ministry Press Service

وتعليقا على الصورة، كتبت الصحفية الروسية كسينيا سوبتشاك عبر حسابها الخاص على تلغرام: "الجنرال سيرغي سوروفيكين في الخارج، بصحة جيدة، مع عائلته وفي منزله في موسكو.. تم التقاط هذه الصورة اليوم".

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، لم يتم التحقق بعد من الصورة التي تظهر رجلاً يرتدي نظارات شمسية ويتجول إلى جانب امرأة تشبه زوجة الجنرال، في إشارة إلى آنا زوجة سوروفيكين.

وكتب الصحفي الروسي ألكسي فينديكتوف بشكل منفصل على تليجرام: "الجنرال سوروفيكين في منزله مع عائلته.. هو في إجازة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد نقلت عن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، قوله إنه تم إطلاق سراح سوروفيكين عقب مقتل بريغوجين في حادث تحطم الطائرة أواخر الشهر الماضي والذي أسفر عن مصرعة و9 آخرين.

وكانت وكالة الأنباء الروسية الرسمية، قد قالت في أغسطس/آب الماضي،أن سوروفيكين الملقب أيضا بـ"الجنرال هرمجدون" أقيل من منصب قائد القوات الجوية بسبب نقله إلى منصب آخر.