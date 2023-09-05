فيديو: مقتل شخصين جرّاء هطول أمطار غزيرة في بلغاريا

بقلم: يورونيوز

لقي شخصان حتفهما في بلغاريا على ساحل البحر الأسود الذي ضربته أمطار غزيرة أدت إلى إجلاء مصطافين، بحسب السلطات التي أبلغت أيضا عن مفقودين.

وصرح رئيس الوزراء نيكولاي دينكوف للصحافيين في مدينة تساريفو (جنوب شرق) التي تضررت بشدة من سوء الأحوال الجوية "للأسف فقد العديد من الأشخاص حياتهم".

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وأضاف أن "رجلا وامرأة لقيا مصرعهما" مضيفا أنه يجري البحث عن آخرين.

وتوجه رئيس الحكومة سريعا إلى الموقع للإشراف على جهود المسعفين ومعاينة الأضرار.

وارتفع منسوب مياه الأنهار بسبب الأمطار وغمرت المياه الطرقات واشاعت حالة من الذعر بين السياح الذين كان كثر منهم يستمتعون بآخر أيام الصيف.

واضطر المئات إلى مغادرة الأماكن التي كانوا يمضون فيها عطلتهم على وجه السرعة للاحتماء في مكان آمن.

وبحسب الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فقد تضررت شواطئ وجرفت سيارات ومنازل نقالة إلى البحر.

وقال غورغي لابتشيف رئيس بلدية تساريفو وفق ما نقلت عنه قناة نوفا إن "كمية الأمطار" التي هطلت منذ الاثنين "غير مسبوقة". واعلنت حال الطوارىء في البلدة والبلدات المجاورة.

كما ضرب إعصار منطقة تولينوفو إلى الشمال.

ونادرا ما يشهد ساحل البحر الأسود فيضانات، لكن بلغاريا تشهد زيادة في هذه الظاهرة على خلفية تغير المناخ وسوء صيانة البنى التحتية.

ويقول الخبراء إن ارتفاع حرارة الارض أدى إلى زيادة شدة العواصف مع هطول مزيد من الأمطار وهبوب رياح عاتية ادت إلى فيضانات مفاجئة والحقت اضرارا بالسواحل.

وتساقطت أيضا في إسبانيا واليونان هذا الأسبوع أمطار غزيرة أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص.