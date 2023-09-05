بقلم: يورونيوز

فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور نصف النهائي للمرة الـ 47 في البطولات الأربع الكبرى بفوزه على الأميركي تايلور فريتز المصنف التاسع 6-1 و6-4 و6-4 الثلاثاء في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الاربع لغراند سلام.

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ويواصل ديوكوفيتش مساعيه لرفع عدد انتصاراته في البطولات الكبرى إلى 24 لقباً، حيث سيواجه في نصف النهائي أميركيًا آخر، هو الفائز بين فرانسيس تيافو العاشر واللاعب الصاعد بقوة بن شيلتون.

وقال ديوكوفيتش (33 عاماً) الذي حطم الرقم القياسي الذي يتشاركه مع الاسطورة السويسري روجيه فيدرر كأكثر من خاض الدور نصف النهائي في البطولات الكبرى "هي فرصة كبيرة في كل مرة أخرج فيها إلى الملعب في هذه السن، في هذه المرحلة من حياتي".

وتابع "لا أعرف عدد الفرص التي سأحصل عليها، لذا أحاول الاستمتاع بها قدر الإمكان".

وتأهل ديوكوفيتش البالغ من العمر 36 عامًا إلى الدور نصف النهائي في نيويورك للمرة الـ 13 في مسيرته، علمًا انّه فاز في جميع مبارياته الـ 12 بمواجهة اللاعبين الاميركيين.

كما حقّق الصربي فوزه الثامن من أصل ثماني مواجهات مع فريتز.

دخل فريتز الذي خاض مباراته الاولى في ثمن نهائي فلاشينغ ميدوز بعد ان خسر ارساله مرة واحدة فقط طوال البطولة. الا انّه خسر ارساله ست مرات امام ديوكوفيتش، ليستفيد الاخير لفرض هيمنته على اللقاء.

وتميّز ديوكوفيتش بالدقة والثبات خلال المباراة التي استغرقت ساعتين و34 دقيقة، ليحقّق انتصاره العاشر تواليا ضمن سلسلة بدأها منذ فوزه بلقب دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة للماسترز الشهر المنصرم.

وهيمن ديوكوفيتش على المباراة منذ بدايتها، حيث تمكن من الفوز بالمجموعة الاولى 6-1 بعدما كسر ارسال فريتز ثلاث مرات.

وتحسّن أداء فريتز في المجموعة الثانية ليقلّص من هيمنة الصربي، الا انّ الاخير كسر ارساله مرة اخرى ليتقدم 2-1، ورغم محاولات فريتز الحثيثة لقلب النتيجة، الا انّ محاولاته باءت بالفشل امام ثبات منافسه.

وحصل فريتز مرة أخرى على فرصة ذهبية لكسر إرسال ديوكوفيتش بعدما تقدم 40-15 في الشوط السادس من المجموعة الثالثة، الا انّ انعدام قدرته على الحسم اتاح للصربي كسر ارساله وحسم النتيجة لصالحه.