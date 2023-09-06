انهيار مبنى سكني في القاهرة يخلّف أربعة قتلى والبحث جارٍ عن ناجين

بقلم: يورونيوز

لقي أربعة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم الأربعاء، وأصيب خمسة آخرون في انهيار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق، بحيّ حدائق القبّة في القاهرة حيث وقع حادث مشابه قبل بضعة أسابيع.

وذكرت محافظة القاهرة في بيان لها أن "المبنى المنهار يقع في حي حدائق القبة، الذي يبعد حوالي 3.2 كيلومترات عن وسط المدينة، ونتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، إضافة إلى وفاة أربعة".

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وبحسب وسائل إعلام محلية، لم يتضح سبب الانهيار بعد، بينما قال محافظة القاهرة إن النائب العام المصري يحقق في الحادث.

وواصلت قوات الإنقاذ عملية إزالة الأنقاض والبحث عن مزيد من العالقين أملًا في العثور على ناجين، فيما حرص عدد من مسؤولي محافظة القاهرة على متابعة الموقف من موقع الحادث.

وفي 17 تمّوز/يوليو، قُتل 13 شخصاً، من بينهم سبعة من أسرة واحدة، في انهيار بناية في نفس الحيّ.

وانهارت مبان عدّة خلال السنوات الأخيرة في مصر بسبب تقادمها وعدم الالتزام بقوانين البناء والترميم.

وإذا كانت بنايات تنهار في مدن مصرية أخرى، إلا أنّ الوضع مثير للقلق بشكل خاص في القاهرة، ثاني أكبر مدينة في أفريقيا من حيث عدد السكّان إذ يقطنها 20 مليون شخص على الأقلّ.