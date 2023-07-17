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شاهد: مقتل تسعة أشخاص في انهيار مبنى من خمسة طوابق في القاهرة

فرق الانقاذ تبحث عن ناجين محتملين
فرق الانقاذ تبحث عن ناجين محتملين Copyright STR/ AP
بقلم:  يورونيوز

انهيار المباني من الأمور الشائعة في مصر حيث تنتشر أعمال البناء التي لا تراعي معايير البناء الصحيحة ونقص الصيانة في مدن الصفيح وأحياء المدن الفقيرة والمناطق الريفية.

قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب شخص آخر إثر انهيار مبنى سكني من خمسة طوابق في العاصمة المصرية القاهرة، ما أثار حالة من الذعر.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى انتشال أربعة ناجين من تحت أنقاض المبنى، الذي انهار يوم الاثنين في حي حدائق القبة في العاصمة.

وسرعان ما قامت عناصر الشرطة بتطويق مكان الحادث، بينما كانت فرق الانقاذ تسابق الزمن للبحث بين الأنقاض عن ناجين محتملين.

وبعد عمليات التفتيش الأولي، قالت السلطات المصرية إن انهيار المبنى نتج عن قيام أحد سكان الطابق الأرضي بإزالة عدد من الجدران أثناء أعمال الصيانة السابقة.

يأتي الحادث غداة انهيار مبنى بمدينة رشيد شمال البلاد تسبب في مقتل أربعة أشخاص، والشهر الماضي وبداية الشهر الجاري انهارت عمارتان في مدينة الإسكندرية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات. 

انهيار المباني من الأمور الشائعة في مصر حيث تنتشر أعمال البناء التي لا تراعي معايير البناء الصحيحة ونقص الصيانة في مدن الصفيح وأحياء المدن الفقيرة والمناطق الريفية.

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