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شاهد: حصد أرواح 16 شخصا.. لحظة سقوط صاروخ على سوق شرق أوكرانيا

إطفاء الحرائق التي خلفها القصف الروسي
إطفاء الحرائق التي خلفها القصف الروسي Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قتل 16 شخصا وجرح عشرات آخرون في قصف روسي على سوق شرقي أوكرانيا، على ما أعلنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وذلك في هجوم تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي لكييف للإعلان عن مساعدات جديدة لهذا البلد.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي أن 16 شخصاً على الأقل قتلوا الأربعاء في قصف روسي على سوق في كوستيانتينيفكا بشرق اوكرانيا.

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وقال إن "مدفعية الإرهابيين الروس قتلت 16 شخصاً في بلدة كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك" مشيرا إلى إصابة سوق ومتاجر وصيدلية. وأضاف "للأسف عدد القتلى والجرحى قد يرتفع".

وقال زيلينسكي على شبكات التواصل إن القصف الذي طال سوقا في كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل، متوقعا أن ترتفع الحصيلة.

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