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القدس: ثلاثة جرحى في هجوم بساطور نفذه فتى فلسطينيا يبلغ 17 عاما

الشرطة الإسرائيلية في المكان الذي نفذ فيه الهجوم
الشرطة الإسرائيلية في المكان الذي نفذ فيه الهجوم Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنّ فتى فلسطينياً أصاب ثلاثة أشخاص بجروح أحدهم أصيب بجروح خطيرة، في هجوم بساطور نفّذه الأربعاء خارج البلدة القديمة بالقدس قبل أن يتمّ توقيفه.

وقالت الشرطة في بيان إنّ "مشتبهاً به طعن مدنياً... عند متنزّه باب الخليل في القدس"، ونشرت صورة للساطور الذي استخدمه في الهجوم وقد بدا ملطخاً بالدماء.

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وأضاف البيان أنّ "عناصر شرطة منطقة القدس طاردوا المشتبه به وقبضوا عليه".

ولاحقاً أعلنت الشرطة أنّ الموقوف "يبلغ من العمر 17 عاماً وهو من القدس الشرقية".

من ناحيتها قالت "نجمة داود الحمراء"، خدمة الإسعاف الإسرائيلية، إنّها عالجت رجلاً يبلغ من العمر 50 عاماً بعدما أصيب بطعنات وكانت "حالته خطرة ولكن مستقرّة".

وأدّت أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقلّ عن 226 فلسطينيًا و32 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين.

وبين القتلى الفلسطينيين مقاتلون ومدنيون وقصّر، وفي الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من الأقلية العربية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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