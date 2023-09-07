EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

بسبب الأوضاع الاقتصادية في ألمانيا.. مواطنون يتخلّون عن حيواناتهم الأليفة

ملجأ للحيوانات في ألمانيا
ملجأ للحيوانات في ألمانيا Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

وفقًا للتوقعات، يتم نقل حوالي 350 ألف حيوان جديد إلى الملاجئ كل عام.

تشهد ملاجئ الحيوانات في ألمانيا زيادة في عدد الحيوانات الأليفة المهجورة، حيث يعاني أصحابها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الخاصة بها وفواتير الأطباء البيطريين وتكاليف الطاقة في البلاد.

اعلان

وقال رومانو كوليش، رئيس قسم الكلاب في ملجأ للحيوانات في مدينة كولونيا الغربية: "نتلقى عدة طلبات كل ساعة حول رغبة البعض بالتخلي عن كلابهم بسبب الوضع المالي".

AP Photo
ملجأ للحيوانات في ألمانياAP Photo

ووفقًا للجمعية الألمانية لرعاية الحيوان، لا توجد أرقام دقيقة عن الحيوانات الموجودة في هذه الملاجئ لأنه لا يتم تسجيلها بشكل موحّد ومركزي.

ومع ذلك، وفقًا للتوقعات، يتم نقل حوالي 350 ألف حيوان جديد إلى الملاجئ كل عام.

وأشارت المتحدثة باسم الجمعية ليا شميتز إلى أن "النسبة الأكبر من الحيوانات المتروكة هي من الكلاب والقطط".

ويعزو البعض الوضع الاقتصادي الصعب إلى ارتفاع نسبة التضخم في ألمانيا، حيث وصلت إلى 6.8% في حزيران/ يونيو الماضي.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: منافسات البطولة 55 لرياضة كمال الأجسام في نيبال

مايكروسوفت تطلق لعبتها الجديدة المنتظرة "ستارفيلد"

التنمّر يقود مراهقاً للانتحار شنقاً.. والقضاء الفرنسي يفتح تحقيقاً في ملابسات الحادث

حماية الحيوانات ألمانيا حيوانات