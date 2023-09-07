بسبب الأوضاع الاقتصادية في ألمانيا.. مواطنون يتخلّون عن حيواناتهم الأليفة

بقلم: يورونيوز

وفقًا للتوقعات، يتم نقل حوالي 350 ألف حيوان جديد إلى الملاجئ كل عام.

تشهد ملاجئ الحيوانات في ألمانيا زيادة في عدد الحيوانات الأليفة المهجورة، حيث يعاني أصحابها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الخاصة بها وفواتير الأطباء البيطريين وتكاليف الطاقة في البلاد.

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وقال رومانو كوليش، رئيس قسم الكلاب في ملجأ للحيوانات في مدينة كولونيا الغربية: "نتلقى عدة طلبات كل ساعة حول رغبة البعض بالتخلي عن كلابهم بسبب الوضع المالي".

ملجأ للحيوانات في ألمانيا AP Photo

ووفقًا للجمعية الألمانية لرعاية الحيوان، لا توجد أرقام دقيقة عن الحيوانات الموجودة في هذه الملاجئ لأنه لا يتم تسجيلها بشكل موحّد ومركزي.

ومع ذلك، وفقًا للتوقعات، يتم نقل حوالي 350 ألف حيوان جديد إلى الملاجئ كل عام.

وأشارت المتحدثة باسم الجمعية ليا شميتز إلى أن "النسبة الأكبر من الحيوانات المتروكة هي من الكلاب والقطط".

ويعزو البعض الوضع الاقتصادي الصعب إلى ارتفاع نسبة التضخم في ألمانيا، حيث وصلت إلى 6.8% في حزيران/ يونيو الماضي.