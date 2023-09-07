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روسيا: تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب دليل على عدم إنسانية الولايات المتحدة

اعتبرت السفارة الروسية لدى واشنطن الأربعاء أن تزويد الولايات المتحدة ذخيرة دبابات باليورانيوم المنضب لأوكرانيا "دليل واضح على عدم انسانيتها".

وأعلن البنتاغون في بيان أنّ هذه الذخيرة من عيار 120 مليمترًا مخصّصة لدبابات أبرامز الأميركية التي وعدت واشنطن تسليمها لكييف قبل نهاية العام في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وقالت السفارة الروسية في منشور على تلغرام إن القرار الأميركي "دليل واضح على عدم الانسانية".

وأضافت: "واشنطن مهووسة بفكرة إنزال هزيمة إستراتيجية بروسيا ومستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني لكن أيضًا للقضاء على أجيال المستقبل".

وتابعت: "إن الولايات المتحدة تنقل عمدًا أسلحة ذات تأثيرات عشوائية. وهي على دراية تامة بالعواقب: انفجار مثل هذه الذخائر يؤدي إلى تشكّل سحابة مشعّة متحركة".

واليورانيوم المنضّب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، رغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أنّ هذه الذخائر هي السبب في ذلك.