قُتل 17 شخصاً على الأقلّ في قصف روسي استهدف الأربعاء سوقاً تجارية في شرق أوكرانيا بالتزامن مع زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كييف حيث أعلن عن تقديم مساعدة أميركية جديدة تزيد قيمتها عن مليار دولار لدعم الهجوم الأوكراني المضادّ.
وأتت الضربة الروسية بعد ساعات من وصول بلينكن الذي جدد تأكيد وقوف الولايات المتحدة "جنباً إلى جنب مع أوكرانيا".
وأظهرت صور كاميرا مراقبة نشرها زيلينسكي شارعاً تجارياً صغيراً هادئاً فيما يدوّي فجأة صوت مقذوف يليه انفجار قوي. وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية المباني وقد اشتعلت فيها النيران.
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حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية: أضرار بميناء وصومعة حبوب جراء ضربات روسية
قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية اليوم الخميس إن ضربات بطائرات روسية مسيرة ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية بميناء وصومعة حبوب ومبان إدارية في منطقة إسماعيل بأوديسا.
وأضاف أن شخصًا أصيب في الهجوم، وهو الرابع على المنطقة خلال الأيام الخمسة الماضية.
روسيا: تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب دليل على عدم إنسانية الولايات المتحدة
اعتبرت السفارة الروسية لدى واشنطن الأربعاء أن تزويد الولايات المتحدة ذخيرة دبابات باليورانيوم المنضب لأوكرانيا "دليل واضح على عدم انسانيتها".
وأعلن البنتاغون في بيان أنّ هذه الذخيرة من عيار 120 مليمترًا مخصّصة لدبابات أبرامز الأميركية التي وعدت واشنطن تسليمها لكييف قبل نهاية العام في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.
وقالت السفارة الروسية في منشور على تلغرام إن القرار الأميركي "دليل واضح على عدم الانسانية".
وأضافت: "واشنطن مهووسة بفكرة إنزال هزيمة إستراتيجية بروسيا ومستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني لكن أيضًا للقضاء على أجيال المستقبل".
وتابعت: "إن الولايات المتحدة تنقل عمدًا أسلحة ذات تأثيرات عشوائية. وهي على دراية تامة بالعواقب: انفجار مثل هذه الذخائر يؤدي إلى تشكّل سحابة مشعّة متحركة".
واليورانيوم المنضّب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، رغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أنّ هذه الذخائر هي السبب في ذلك.
واشنطن تعلن عن مساعدات بمليار دولار لأوكرانيا
أكد وزير الخارجية البريطاني أنتوني بلينكن خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعم واشنطن لكييف في نضالها من أجل تحرير الأراضي المحتلة في الجنوب والشرق.
وقال: "طلب مني الرئيس جو بايدن المجيء لأجدّد تأكيد دعمنا، ولضمان أنّنا نبذل أقصى الجهود"، مضيفًا "نرى بوضوح التقدّم المهمّ الذي يتمّ إحرازه الآن في الهجوم المضادّ وهذا مشجّع للغاية".
وكان زيلينسكي حذّر خلال استقباله بلينكن من "شتاء صعب" ينتظر أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني: "هناك شتاء صعب أمامنا. لكنّنا سعداء لأنّنا لسنا لوحدنا خلال هذا الشتاء. سنجتازه سويًّا مع شركائنا"، مبديًا شكره للولايات المتحدة على مساعدتها لبلاده في قطاع الطاقة الذي تعرض العام الماضي لضربات روسية ممنهجة.
من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لنظيره الأميركي إن المساعدات الأميركية لبلاده ليست عملًا "خيريًا" بل إنها تجعل "كبح العدوان الروسي" ممكنًا.
وفي هذا السياق، أعلن البنتاغون الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة ستزوّد أوكرانيا ذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب، وهي قذائف فعّالة ضدّ الدبابات والمركبات المدرّعة.
وفي كييف، أعلن بلينكن مساعدات جديدة من واشنطن لأوكرانيا "يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار" للتصدّي للغزو الروسي.