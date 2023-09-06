موسكو تقصف أوديسا الأوكرانية مجدداً ولندن تعتزم مساواة فاغنر بتنظيم الدولة الإسلامية

قتل شخص جراء هجوم شن بمسيّرات روسية على منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا على ما أعلن صباح الأربعاء الحاكم المحلي أوليغ كيبر مضيفاً أن منشآت مرفئية وزراعية تضررت.
أبرز المستجدات من الحرب الروسية الأوكرانية أدناه:
بريطانيا تعتزم تصنيف فاغنر منظمة إرهابية
تعتزم بريطانيا حظر مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر باعتبارها منظمة إرهابية، وفق ما أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء نقلا عن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير أن بريطانيا تعتزم جعل مجموعة فاغنر منظمة "محظورة" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ما يضعها على قدم المساواة مع تنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة.
ونقلت الصحيفة عن برافرمان قولها "فاغنر منظمة عنيفة ومدمرة تعمل كأداة عسكرية لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في الخارج". وأضافت "بينما يقرر نظام بوتين ما يجب فعله بالوحش الذي خلقه، فإن أنشطة فاغنر المستمرة المزعزعة للاستقرار تستمر في خدمة الأهداف السياسية للكرملين".
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000، لدى وزيرة الداخلية سلطة حظر أي منظمة تعتقد أنها متورطة في الإرهاب، وقرار الحظر يجعل دعم الأفراد والشركات للمجموعة جريمة جنائية.
واتهمت برافرمان وفق صحيفة "ديلي ميل" فاغنر بالتورط "في أعمال نهب وتعذيب وقتل همجي"، مشيرة إلى أن عمليات التنظيم في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا "تشكل تهديدا للأمن العالمي".
وأضافت "لهذا السبب نحظر هذه المنظمة الإرهابية ونواصل مساعدة أوكرانيا حيثما نستطيع في حربها ضد روسيا". وأكدت التقارير العلمية أن مسودة قرار حظر مجموعة فاغنر بموجب القانون سيتم عرضها على البرلمان الأربعاء.
وفي تموز/يوليو الماضي أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 13 فرداً وشركة لصلاتهم بالجماعة الروسية في أفريقيا، واتهمتهم بارتكاب جرائم هناك بما في ذلك القتل والتعذيب. ويُزعم أن الأشخاص والكيانات المستهدفة متورطة في أنشطة فاغنر في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان.
وكانت بريطانيا قد فرضت عقوبات على يفغيني بريغوجين مؤسس فاغنر الذي قتل الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة إلى جانب العديد من قادته الرئيسيين.
اليونيسكو تعتزم إدراج كييف ولفيف في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر
يتوقع أن تنضم كاتدرائية القديسة صوفيا ومباني رهبانية في كييف مع الوسط التاريخي لمدينة لفيف [غرب] إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في منتصف أيلول/سبتمبر المقبل، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة [اليونسكو] الثلاثاء.
وأوضح مدير التراث العالمي في اليونيسكو لازار إيلوندو في مقابلة مع وكالة فرانس برس في باريس حيث مقر المنظمة أنّ "هذه المواقع مهددة بالتدمير". وأضاف "وقعت هجمات في المناطق العازلة لهذه المواقع ولا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل".
وأكد أن لجنة التراث العالمي التي ستجتمع من 10 إلى 25 أيلول/سبتمبر في الرياض ستتخذ "على الأرجح" هذا القرار "على أساس رأي الخبراء"، الذين يعتبرون الموقعين في وضع "خطر مؤكد".
وستنضم مواقع كييف ولفيف إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بعدما أدرج وسط مدينة أوديسا حيث دُمّرت مباني عديدة في نهاية تموز/يوليو الماضي بـ"ضربات روسية عنيفة"، نددت بها اليونسكو.
وفي بداية تموز/يوليو، قُصف "مبنى تاريخي" أيضاً في لفيف فيما اعتبرته اليونسكو الهجوم "الأول" منذ بدء النزاع في منطقة محمية بموجب اتفاقية التراث العالمي، وبالتالي أول "انتهاك" للنص الذي وقعت عليه روسيا، بحسب الوكالة الأممية.
وأحصت اليونسكو تعرض 270 موقعاً ثقافياً أوكرانياً لأضرار منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022.
وتعد كاتدرائية القديسة صوفيا، الواقعة في الوسط التاريخي لمدينة كييف، "أحد المعالم الرئيسية التي تمثل الهندسة المعمارية والفن الضخم في مطلع القرن الحادي عشر" في أوكرانيا، بحسب اليونسكو.
Early morning Lviv. Very different than the busy city center at night pic.twitter.com/WpJChAMWho— Matt Billo 3xR 🇨🇦 Fella 🇺🇦 Slava Ukraini 🇺🇦 (@TempestsEnd) December 21, 2022
وأدرجت الكاتدرائية في قائمة التراث العالمي منذ العام 1990 على غرار دير كييف بيشيرسك [دير أرثوذكسي]، أما الوسط التاريخي لمدينة لفيف المشيّد في العصور الوسطى فقد أُدرج عام 1996.
قتيل في هجوم روسي بمسيّرات في منطقة أوديسا الأوكرانية
قتل شخص جراء هجوم شن بمسيّرات روسية على منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا على ما أعلن صباح الأربعاء الحاكم المحلي أوليغ كيبر مضيفاً أن منشآت مرفئية وزراعية تضررت.
وقال كيبر عبر تلغرام إن القوات الروسية "هاجمت إزماييل في منطقة أوديسا بمسيّرات لأكثر من ثلاث ساعات". وأضاف "للأسف توفي شخص" في المستشفى متأثرا بجروحه موضحاً أن الضحية من العمال الزراعيين.
وأصبح ميناء إزماييل على نهر الدانوب إحدى الطرقات الرئيسية لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية منذ وضعت موسكو في تموز/يوليو حداً لاتفاقية كانت تسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بحرية عبر البحر الأسود.
وأشار الحاكم إلى تعرض منشآت مرفئية وزراعية لأضرار ذاكراً خصوصاً أبنية إدارية. وتضم منطقتا أوديسا وميكولاييف في جنوب أوكرانيا موانئ ومنشآت أخرى حيوية للتجارة البحرية وقد كثفت روسيا هجماتها عليهما منذ انتهاء الاتفاقية.
فأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية الإثنين 17 مسيّرة روسية في منطقة إزماييل وتساقط حطام بعضها في نهر الدانوب. وفي اليوم التالي، ندد كلاوس يوانيس رئيس رومانيا الحدودية مع المنطقة بهجمات "قريبة جدا جدا" من بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
من جهة أخرى، استهدفت كييف بهجوم روسي شن ب"صواريخ كروز" وأخرى "بالستية على الأرجح" على ما قال عبر تلغرام قائد الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية سيرغي بوبكو. وأوضح "كل الأهداف التي كانت متوجهة إلى العاصمة دمرت من قبل دفاعاتنا الجوية". وأضاف أن المعلومات الأولية تشير "إلى عدم وقوع ضحايا أو دمار في كييف".