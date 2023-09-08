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الرئيس الفنزويلي مادورو يزور الصين ساعيا لكسر عزلة دولية

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في القصر الجمهوري في العاصمة كاراكس. 2023/08/16
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في القصر الجمهوري في العاصمة كاراكس. 2023/08/16 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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تُقيم بكين علاقات وثيقة مع مادورو، المعزول على الساحة الدولية. وهي واحدة من الدائنين الرئيسيين لفنزويلا التي انكمش ناتجها المحلي الإجمالي 80% في عشر سنوات تحت تأثير الأزمة الاقتصادية.

يبدأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اعتبارا من الجمعة زيارة دولة للصين، هي الأولى له في هذا البلد منذ 2018، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون ينغ في بيان: "بدعوة من الرئيس (الصيني) شي جينبينغ، يُجري رئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو زيارة دولة للصين من 8 إلى 14 أيلول/سبتمبر".

وزارت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز شانغهاي وبكين هذا الأسبوع، والتقت خصوصا وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وقال وانغ يي في الاجتماع: "أقامت الصين وفنزويلا صداقة لا تتزعزع. والصين تدعم فنزويلا بقوة في مجال حماية استقلالها الوطني وكرامتها الوطنية".

وتتزامن زيارة مادورو مع اجتماع قادة الاقتصادات الكبرى في العالم، خلال نهاية هذا الأسبوع في الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي يغيب عنها شي جينبينغ.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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شي جينبينغ زيارة دبلوماسية الصين فنزويلا نيكولاس مادورو اقتصاد