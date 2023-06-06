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ولي العهد السعودي بن سلمان يستقبل الرئيس الفنزويلي مادورو في جدة

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان   -  Copyright  @spagov
بقلم:  يورونيوز

تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الفنزويلي مادورو في مدينة جدة.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في قصر السلام بجدة.  وجاء في برقية للوكالة أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون بينهما. 

وكان الرئيس الفنزويلي خلال هذه الزيارة بحسب "واس"، مرفوقا بوفد ضم مسؤولين وأعضاء من الحكومة الفنزويلية، من بينهم وزير الخارجية، ووزير النفط، ونائب الرئيس لقطاع الاتصالات والثقافة والسياحة وزير الاتصالات والمعلومات.

وتأتي زيارة مادورو إلى السعودية في وقت يقوم فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة إلى المملكة، حيث يجري محادثات مع القادة السعوديين.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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