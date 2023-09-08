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بيونغ يانغ تصنع "غواصة نووية تكتيكية هجومية" لتعزيز قواتها البحرية

الغواصة النووية التي صنعتها كويا الشمالية
الغواصة النووية التي صنعتها كويا الشمالية Copyright AFP PHOTO/KCNA VIA KNS
بقلم:  يورونيوز
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كشفت بيونغ يانغ، يوم الجمعة، أنّها صنعت "غوّاصة نوويّة تكتيكيّة هجوميّة" في إطار جهودها لتعزيز قوّتها البحريّة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة.

وترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم الأربعاء مراسم الكشف عن الغوّاصة الجديدة، قائلاً إنّها جزء من جهود "الدّفع قدماً نحو التسليح النووي للبحريّة في المستقبل"، بحسب الوكالة.

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AFP PHOTO/KCNA VIA KNS
الغواصة النووية التي صنعتها كوريا الشماليةAFP PHOTO/KCNA VIA KNS

وقد سُمّيت الغوّاصة "هيرو كيم كون أوك"، ويُمثّل إطلاقها وفقاً للوكالة "فصلاً جديداً في تعزيز القوّات البحريّة لجمهوريّة كوريا الشعبيّة الديموقراطيّة"، الاسم الرسمي لكوريا الشماليّة.

وتحدّث كيم خلال الحفل عن "الخطة الإستراتيجيّة والتكتيكيّة الهادفة إلى التعزيز المستمرّ لعمليّة تحديث القوّات وتقدُّم التسلّح النووي للبحريّة في المستقبل"، حسب الوكالة.

وشدّد كذلك على أنّ "تسليح البحريّة بأسلحة نوويّة أصبح مهمّة عاجلة"، إستناداً إلى المصدر نفسه.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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كوريا الشمالية -نووي - تهديد تكنولوجيا بيونغ يانغ غواصة مفاعل نووي