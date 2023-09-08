شاهد: عملية موسعة لإنقاذ مستكشف أمريكي عالق منذ يومين في أحد أعمق كهوف تركيا

بقلم: يورونيوز

قال المستكشف الأمريكي للكهوف الذي أصيب بمرض خطير في قاع كهف على عمق 1120 متراً تحت الأرض، جنوب تركيا، إنه يحتاج إلى المساعدة للخروج، وذلك في مقطع فيديو نشرته وكالة فرانس برس الجمعة، في حين يعمل أكثر من 182 رجل إنقاذ في الموقع لإخراجه.

أصيب مارك ديكي (40 عاماً) بنزيف داخلي السبت الماضي، أثناء استكشافه مع فريق دولي كهف موركا في جنوب تركيا على عمق 1120 متراً، ونُقل إلى مخيّم للفريق البعثة الاستكشافية على عمق 1040 متراً تحت الأرض.

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وتمكّن فريق دولي من الأطباء والمستكشفين بالإضافة إلى عناصر الإنقاذ الأتراك من الوصول إلى ديكي وإعطائه أكياس الدم والإسعافات الأولية. كذلك، قاموا بإنزال النقّالات والمعدّات الأخرى اللاّزمة لسحبه.

وفي مقطع الفيديو الذي يعود تاريخه إلى الأربعاء ووفرته الرئاسة التركية إلى وكالة فرانس برس، يمكن رؤية ديكي واقفاً يتحدّث بوضوح للكاميرا.

وقال: "مرحباً، أنا مارك ديكي من عمق ألف متر تقريباً".

وأضاف ديكي الذي كان يرتدي سترة حمراء: "كما ترون، أنا مستيقظ، أنا واعٍ وأتحدث، لكنني لم أُشف من الداخل بعد، لذلك سأحتاج إلى مساعدة كبيرة للخروج من هنا".

وتابع أن "الاستجابة السريعة للحكومة التركية لإحضار المستلزمات الطبية التي كنت بحاجة إليها، أنقذت حياتي".

ويعد كهف موركا ثالث أعمق كهف في تركيا، وفقاً للاتحاد التركي لمستكشفي المغاور، حيث يصل أقصى عمق له إلى 1276 متراً.

وقال الاتحاد الجمعة إنّ "علاج ديكي بالدواء" مستمر بينما يقوم رجال الإنقاذ بإحضار المعدّات المناسبة إلى المكان.

وقال ديكي في الفيديو إنّ معنوياته ارتفعت عندما تمكّنت خطيبته من الوصول إليه في الكهف. ولم يكشف ديكي ولا المسؤولون الأتراك وفرق الإنقاذ عن طبيعة مشكلته الصحية.

مارك ديكي، الذي ينحدر من ولاية نيوجيرسي، مستكشف كهوف متمرس يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً.

كما أنه كان مدرباً لدى اللجنة الوطنية الأمريكية لإنقاذ الكهوف لمدة 10 سنوات، حيث قام بإلقاء محاضرات حول عمليات الإنقاذ من الكهوف. وهو مُدرج كذلك كمنسق لبرنامج التبادل الدولي التابع للهيئة على موقعها على الإنترنت.