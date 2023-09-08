إسطنبول: الحكم على مؤسس "ثوديكس" للعملات المشفرّة بالسجن لأكثر من 11 ألف عام

بقلم: يورونيوز

حكمت تركيا على مؤسس منصة "ثوديكس" فاروق فاتح أوزير لتبادل العملات المشفرة، الذي فر من تركيا وبحوزته مليارا دولار من أموال المستثمرين، بالسجن 11196 عاما الخميس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

كذلك، حكمت المحكمة نفسها في إسطنبول على شقيقَي فاروق فاتح أوزير، المتهم الرئيسي، بالعقوبة نفسها، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

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وقبض على مؤسس منصة "ثوديكس" المطلوب بموجب نشرة حمراء من الإنتربول، في ألبانيا في آب/أغسطس 2022، بعد 16 شهراً من فراره من تركيا.

وسلِّم إلى تركيا في نيسان/أبريل الماضي.

واتهمت السلطات التركية فاروق فاتح أوزير بالفرار مع أصول بقيمة ملياري دولار تخص نحو 400 ألف مستخدم.

وعلّقت المنصة عملياتها بين عشية وضحاها بعد نشر رسالة غامضة تقول إنها تحتاج إلى خمسة أيام للتعامل مع استثمار خارجي لم تحدّده.

ونفّذت منصة "ثوديكس" حملة إعلانية كبيرة لجذب المستثمرين، واعدة خصوصاً بتقديم سيارات فاخرة لبعضهم.