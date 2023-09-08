المستقبل أقرب مما نتوقع.. إدارة الطيران الأمريكية توافق على ترخيص سيارة طائرة

بقلم: يورونيوز

حصلت شركة "ألف أوتوموتيف" Alef مؤخرًا على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية للقيام برحلات تجريبية، ولكنها لم تقم بعد بتحليق السيارة أمام وسائل الإعلام أو الجمهور، ولم تنشر فيديوهات للسيارة خلال الطيران.

تعتبر شركة "ألف أوتوموتيف" Alef للملاحة الجوية، التي تتخذ من كاليفورنيا بالولايات المتحدة مقرا لها، أحدث شركة لديها "سيارة طائرة" جاهزة تقريبًا للسفر عبر "السماء" حيث تدعي الشركة الناشئة أن نموذجها الأولي على وشك أن يصبح "حقيقة".

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لم تقم الشركة بعرض السيارة وهي تطير، لكنها تأمل في عرض النموذج الأولي بمعرض ديترويت للسيارات الأسبوع المقبل.

حصلت Alef مؤخرًا على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية للقيام برحلات تجريبية، ولكنها لم تقم بعد بتحليق السيارة أمام وسائل الإعلام أو الجمهور، ولم تنشر فيديوهات للسيارة خلال الطيران.

يقول جيم دوكوفني الرئيس التنفيذي للشركة "يمكن للسيارة الإقلاع والهبوط بشكل عمودي. الأمر مثير للدهشة، على حد علمي لا يوجد لها مثيل."

وتعمل السيارة بالطاقة الإلكترونية، والتي ستكلف حوالي 300 ألف دولار، سيكون لها نطاق قيادة يبلغ حوالي 320 كم، ومدى طيران يزيد عن 160 كم. ووفقا لدوكوفني، سيكون هذا الطراز A الأول من نوعه، مركبة تشبه السيارة ويمكن قيادتها على الطرق العامة مع إقلاع وهبوط عموديين.

تدعم شركة "سبايس أكس" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، شركة Alef، التي تأمل بشحن أولى سياراتها في عام 2045، لكن يجب أن تحصل أولا على موافقة من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة

ستعرض الشركة السيارة معرض ديترويت للسيارات، إلا أنها لن تعرض أثناء الطيران حتى أوائل العام المقبل على الأقل.

بعيد معرض باريس الجوي، من المتوقع أن تقوم شركة "فولوكوبتر" الألمانية بنقل الركاب خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل، وتأمل في الحصول على جميع الشهادات والتراخيص أوائل عام 2024. والسيارات كهربائية بالكامل، وليست صاخبة مثل طائرات الهليكوبتر، لكننا لا نزال بعيدين عن السيارات الكهربائية الطائرة التي تتجول في الطرق السريعة في السماء.

وفي حين أن العديد من السيارات الطائرة لديها تصريح للقيام برحلات تجريبية في الجو وعلى الأرض، إلا أنه لا يوجد إطار تنظيمي معمول به لضمان السلامة العامة لأي شخص آخر.

كما لا توجد بنية تحتية أيضًا، فالسيارات الكهربائية تخلق بالفعل طلبًا كبيرًا على بطاريات الليثيوم ونقاط الشحن لدعمها. وسوف تستغرق سيارات الأجرة الجوية وقتًا أطول، لأنها تتطلب مستوى أعلى بكثير من الأمان كما أن التكاليف في الوقت الحالي ليست منطقية من الناحية التجارية.