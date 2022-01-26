شاهد: سيارة شركة كلاين فيجن الطائرة تحلق في سماء سلوفاكيا بتصريح من هيئة النقل

قالت شركة كلاين فيجن، إنها حصلت على شهادة صلاحية للطيران من قبل هيئة النقل السلوفاكية، لسيارتها الطائرة بما يتماشى مع معايير وكالة سلامة الطيران الأوروبية، يوم الاثنين.

وحصلت السيارة الطائرة، والتي تضم أجنحة قابلة للسحب بالكامل ولديها محرك (بي أم دبل يو) بقوة 160 حصان مع مروحة ثابتة ومظلة باليستية، على الشهادة بعد 70 ساعة من الرحلات التجريبية، 200 إقلاع وهبوط إضافة لتدريبات على المنعطفات الحادة.

ويقول أنطون زاجاك، الشريك والمؤسس لشركة كلاين فيجن: " كانت السيارات رمزًا للحرية. أنت تعلم بالتأكيد أنك فقدت هذه الحرية لأنك غالبًا ما تكون عالقًا في ازدحام المرور. هدفنا هو إعادة شعور الحرية لأولئك الذين لديهم رخصة طيار ويمكنهم قيادة السيارات".

ويبلغ مدى النموذج الأولي الحالي للسيارة الطائرة 500 كيلومترا ويتطلب 28 لترًا من الوقود، فيما تبلغ تكلفتها حوالي 700 ألف دولار.