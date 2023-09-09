تضامن دولي مع المغرب بعد زلزال مراكش المدمر

بقلم: يورونيوز

أعرب المجتمع الدولي من دول ومنظمات دولية وإقليمية عن تضامنه العميق مع المغرب جراء الزلزال الذي ضرب محيط مدينة مراكش والذي ارتفعت حصيلته الموقتة إلى 1305 قتلى.

أثار الزلزال، الذي أوقع أكثر من ألف قتيل في المغرب، موجة تضامن عبر العالم مع عرض دول كثيرة تقديم المساعدة إلى الرباط.

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شمال إفريقيا

تقدّمت الجزائر، والتي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في آب/أغسطس في العام من 2021 وسط خلافات عميقة بين البلدين، "بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا والشعب المغربي الشقيق"، معلنة من جهة أخرى فتح مجالها الجوي المغلق منذ أيلول/سبتمبر 2021 أمام الرحلات التي تنقل مساعدات إنسانية وجرحى جراء الكارثة.

إفريقيا جنوب الصحراء

قدم رئيس نيجيريا بولا تينوبو تعازيه إلى العاهل المغربي مؤكدا أن بلاده "تقف متضامنة مع المغرب في تعافيه وإعادة إعماره".

وكتبت رئيسة تنزانيا سامية صولوحو حسن على منصة "إكس" "أفكارنا وصلواتنا معكم..". كما كتب نظيرها الكيني وليام روتو على المنصة نفسها "تقف كينيا إلى جانب الشعب المغربي".

وقدّم أيضًا رئيس ساحل العاج الحسن وتارا على منصة "إكس" "تعازيه الحزينة جدًا لشعب المغرب الشقيق". وقال نائب رئيس جنوب إفريقيا بول ماشاتيلي، باسم الرئيس سيريل رامابوزا الذي يشارك في قمة مجموعة العشرين، "نشعر بحزن عميق إزاء الخسارة الصادمة في الأرواح".

وكتب وزير الدفاع في النيجر الجنرال سليفو مودي، الذي سمّاه العسكريون الانقلابيون، على "إكس"، "كلّ أفكارنا مع الشعب المغربي في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها هذا البلد الشقيق".

الشرق الأوسط

أعربت السعودية ومصر عن تعازيهما للمغرب مؤكدتين تضامنهما مع هذا البلد، كما قدم رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه إلى المغرب.

أعرب عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني عن تعازيه بضحايا الزلزال مؤكدا في بيان صادر عن الديوان الملكي "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم".

كذلك، قدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تعازيه مؤكدا في رسالة إلى العاهل المغربي "تضامن العراق حكومة وشعبا".

وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تعازيه "لشعب المغرب وحكومته" بعد "الزلال المروع"، في بيان نشر على موقع الوزارة.

وتلقى المغرب الذي طبع علاقاته مع إسرائيل العام 2020، عرض مساعدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن أنه أعطى "تعليمات لكل الهيئات والقوى الحكومية لتقديم كل المساعدة الضرورية للشعب المغربي"، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وأعلنت قطر مغادرة فريق إغاثة من الدوحة مساء السبت. وعبّر وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عن "ثقته بأن الشعب المغربي الشقيق سيتجاوز هذه الكارثة، ويعيد بناء ما دمره الزلزال".

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وأعربت وزارة الخارجية اللبنانية "عن كامل تعاطفها مع المملكة المغربية وشعبها الشقيق إزاء هذا المصاب".

أوروبا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "حزنه" عارضا مساعدة بلاده. وكتب في رسالة بالعربية على منصّة "إكس" في الطائرة التي كانت تقله إلى نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين "نشعر جميعنا بحزن شديد بعد الزلزال الرهيب الذي ضرب المغرب" مؤكدا أن "فرنسا على استعداد للمساعدة في تقديم الإغاثة الأولية".

وقالت بلدية باريس لوكالة فرانس برس إنه سيتمّ إطفاء برج إيفل عند الحادية عشرة من مساء السبت تكريما لضحايا الزلزال .

وأشار رئيس معهد العالم العربي جاك لانغ، عبر منصة "إكس"، إلى أن عبارة "المغرب في القلب" ستُكتب بـ"أحرف عملاقة على واجهة" المؤسسة الباريسية، مضيفًا أن العلم المغربي سيُرفع عند مدخل المبنى.

من جهتها، صرحت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أنها علمت "بحزن حصيلة الزلزال المأسوية" وأبدت "تضامنها مع رئيس الوزراء" المغربي عزيز أخنوش، مؤكدة "عزم إيطاليا على دعم المغرب في هذا الوضع الطارئ".

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وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على "إكس" عن "كل تضامني وكل دعمي لشعب المغرب بعد هذا الزلزال المروع"، وصرح وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس للصحافيين على هامش قمة العشرين أن بلاده "عرضت على المغرب إرسال فرق إسعاف، وهو الأهم في الوقت الحاضر، إنما كذلك مساعدتها لإعادة الإعمار".

وقال الملك فيليبي السادس إنه يشعر ببالغ الحزن.

وأبدى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عبر منصة "إكس" استعداد بلاده "للمساعدة بكل الوسائل الممكنة".

وعرضت سويسرا توفير ملاجئ موقتة ومعدات لمعالجة المياه وتوزيعها ومرافق صرف صحي ومستلزمات صحية.

وصرح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو "نتوجه بكل أفكارنا إلى الضحايا وعائلاتهم" مقدما "تعازي الصادقة للحكومة والشعب المغربيين".

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وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "وقوفها إلى جانب الشعب المغربي"، كما أبدى مسؤول السياسة الخارجية في التكتل جوزيب بوريل "استعداد الاتحاد الأوروبي لإمداد المغرب بالمساعدة التي يودها".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيان موجه إلى ملك المغرب "نشاطر الشعب المغربي الصديق الحزن والحداد" مقدما "تعازيه الصادقة".

كذلك، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "صادق تعازيه" للعاهل المغربي والشعب المغربي مؤكدا "تضامن" بلاده.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن تعازيه للشعب المغربي "الشقيق" مؤكدا دعم بلاده "بكل الوسائل".

آسيا

بعث الرئيس الصيني شي جينبينغ "ببرقية تعزية" إلى المغرب. وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه للمغرب مبديا "حزنه الكبير لخسارة أرواح".

وأعرب رئيس أذربيجان إلهام علييف عن "صدمته العميقة" في رسالة تعاز وجهها إلى ملك المغرب.

الولايات المتحدة

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن "حزنه الكبير لخسارة أرواح والدمار" جراء الزلزال مؤكدا "استعداد (الولايات المتحدة) لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي".

منظمات

حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من "24 إلى 48 ساعة حرجة" في المغرب إثر الزلزال ونبّهت إلى أن الاستجابة ستستغرق "أشهرا عديدة أو حتى سنوات".

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر "إكس" التوجه "بأفكاره وصلواته إلى المغاربة" مبديا "استعدادنا لتلبية الحاجات الآنية على الصعيد الصحي".

وأبدى منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث "حزنه الشديد" مؤكدا "نقف على استعداد للمساعدة".

وكتب جاغان تشاباغين الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على "إكس" أن "فرقا من (الهلال الأحمر المغربي) استجابت فورا لدعم المتضررين" مؤكدا أن منظمته "على استعداد لتقديم الدعم".

وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه تعازيه مؤكدا "تضامن المنظمة ووقوفها إلى جانب" المغرب.

كذلك، قدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد تعازيه معربا عن "ألم كبير للعواقب المأسوية للزلزال".

الفاتيكان

أعرب البابا فرنسيس عن "تضامنه العميق مع أولئك الذين ضربتهم هذه المأساة في أجسادهم وقلوبهم".