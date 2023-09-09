EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

ولي العهد السعودي يصل إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي- 9 سبتمبر 2023.
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي- 9 سبتمبر 2023. Copyright LUDOVIC MARIN/AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

وصل وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان السبت إلى نيودلهي للمشاركة في قمّة مجموعة العشرين حسبما أظهرت لقطات تلفزيونيّة.

وكان في استقبال بن سلمان على مدرج المطار في نيودلهي فرقة نسائية أدت رقصة على أنغام موسيفى فولكلورية.

اعلان

ويُرتقب أن يوقّع بن سلمان اتّفاقاً مبدئياً مع الولايات المتحدة والإمارات والاتّحاد الأوروبّي وشركاء آخرين في مجموعة العشرين يتعلّق بالتنفيذ المُحتمل لمشروع كبير للنقل عن طريق البحر والسكك الحديد، يهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر إن هذا المشروع "أتى نتيجة جهود دبلوماسية هادئة وثنائية وفي إطار متعدد الأطراف أيضاً".

وأضاف أن المشروع "له قدرات كبيرة لكن لا نعرف كم سيستغرق من الوقت" ليتبلور.

وقد يكون الاتفاق على مناقشة هذا المشروع إحدى النتائج الملموسة لقمة مجموعة العشرين فيما قادة هذه البلدان منقسمون حول الغزو الروسي لأوكرانيا ويواجهون معضلة بشأن الاتفاق على خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: ستالون يقترح "منازلة" في الملاكمة مع بابا في الفاتيكان

قتل واغتصاب وتجنيد قسري.. الكونغو الديمقراطية "أسوأ مكان للأطفال" بحسب اليونسيف

إسطنبول: الحكم على مؤسس "ثوديكس" للعملات المشفرّة بالسجن لأكثر من 11 ألف عام

محمد بن سلمان مجموعة العشرين السعودية ثاني أوكسيد الكربون الهند الحرب في أوكرانيا