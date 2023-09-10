إرتفاع حصيلة الفيضانات في اليونان إلى 15 قتيلا

بقلم: يورونيوز

في فولوس، ما زالت إمدادات المياه تمثل مشكلة كبيرة بعدما دمّرت محطات الضخ وجزء كبير من شبكة الإمداد أثناء العاصفة. وذكّرت وزارة الصحة اليونانية بأن "المياه غير صالحة للشرب" وأصدرت توصيات للمواطنين.

حصيلة الفيضانات في اليونان ترتفع الى 15 قتيلا

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ارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت منطقة ثيساليا وسط اليونان إلى 15 قتيلا، حسبما أفادت فرق الإطفاء الأحد. وعثر خفر السواحل على جثة رجل في الـ 42 من العمر في البحر في منطقة بيليون، كان على قائمة الاشخاص المفقودين، بحسب عناصر الإنقاذ. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 14 شخصا.

وأفاد عناصر الإطفاء في بيان أن "ما مجموعه 4250 شخصا تم إنقاذهم ونقلهم إلى أماكن آمنة بين الساعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء الخامس من أيلول/سبتمبر، والسابعة من صباح الأحد العاشر من أيلول/سبتمبر". ووفق فرق الدفاع المدني، لا يزال شخصان في عداد المفقودين.

في فولوس، ما زالت إمدادات المياه تمثل مشكلة كبيرة بعدما دمّرت محطات الضخ وجزء كبير من شبكة الإمداد أثناء العاصفة. وذكّرت وزارة الصحة اليونانية بأن "المياه غير صالحة للشرب" وأصدرت توصيات للمواطنين.

وضربت العاصفة التي أطلق عليها اسم "دانيال" ووصفها الخبراء بأنها "ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة"، مقاطعة مغنيسيا على مسافة 300 كيلومتر شمال أثينا، وخصوصا عاصمتها مدينة فولوس الساحلية، وقرى جبل بيليون قبل أن تصل الأربعاء إلى مناطق في محيط كارديتسا وتريكالا في ثيساليا.

وتأتي هذه الأحوال الجوية السيئة عقب حرائق مدمرة هذا الصيف في اليونان خلفت 26 قتيلا على الأقل.

ومع ارتفاع حرارة الارض، تزداد كمية البخار في الغلاف الجوي (حوالى 7 في المائة لكل درجة إضافية) ما يزيد من احتمال هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جانب عوامل أخرى مثل التوسّع الحضري، إلى فيضانات.

وفي تركيا وبلغاريا المتاخمتين لليونان، تسببت الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة بمصرع 12 شخصا.