شاهد: مروحيات وقوارب نجاة لإنقاذ السكان الذين تقطعت بهم السبل بسبب فيضانات اليونان

بقلم: يورونيوز

بدأت مروحيات وفرق الإطفاء بقوارب نجاة والجيش الخميس، عملية لإنقاذ العشرات من سكان قرى باتوا عالقين فيها بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تساقطت على سهل ثيساليا الكبير في وسط اليونان.

وهطلت أمطار غزيرة الإثنين والثلاثاء على مقاطعة مغنيسيا على بعد 300 كيلومتر شمال أثينا، ولا سيما عاصمتها مدينة فولوس الساحلية وقرى جبل بيليون قبل أن تهطل الأربعاء على مناطق في محيط كارذيتسا وتريكالا في ثيساليا.

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وفي الكثير من المواقع، حولت فيضانات الأنهر الشوارع إلى سيول وغمرت المياه المنازل وجرفت الأمواج السيارات في فلوهوس وميتامورفوسي وبالاماس وكيراميدي وفاركادونا التي انقطع فيها التيار الكهربائي.

وأدت العاصفة التي أطلق عليها اسم "دانيال" والتي وصفها الخبراء بأنها "ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه التي هطلت خلال 24 ساعة"، إلى مقتل أربعة أشخاص حتى الآن واعتبار ستة في عداد المفقودين على الأقل بينهم سائحان نمسويان في بيليو، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية النمساوية الخميس.