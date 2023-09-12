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بسبب "خلل فني" هبوط اضطراري لطائرة إيرباص روسية في حقل بسيبيريا

طائرة روسية من طراز إيرباص إيه 320 في أحد حقول سيبيريا
طائرة روسية من طراز إيرباص إيه 320 في أحد حقول سيبيريا Copyright HANDOUT/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
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هبطت طائرة روسية من طراز إيرباص إيه 320 الثلاثاء اضطراريا في أحد حقول سيبيريا بعد أن أقلعت من منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود إلى مدينة أومسك السيبيرية وعلى متنها 167 شخصا، على ما أفاد مسؤولون

وقالت هيئة الطيران الجوي الروسية (روسافياتسيا) في بيان "في الساعة 5,44 بتوقيت موسكو، تم بنجاح هبوط غير مقرر لطائرة إيرباص إيه 320 تابعة لشركة أورال إيرلاينز".

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خلل فني

وهبطت الطائرة بحسب البيان، "في موقع تم اختياره من الجو" بالقرب من قرية كامينكا في منطقة نوفوسيبيرسك في سيبيريا.

و"تم إيواء جميع الركاب في أقرب قرية"، بحسب بيان الهيئة، ولم يطلب أي منهم المساعدة الطبية.

ونشرت السلطات الروسية صورا للطائرة في حقل بجوار غابة في منطقة نوفوسيبيرسك. وبعد الهبوط استخدم ركاب الطائرة مخارج الطوارئ لاخلائها.

وبعيد الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت حكومات الدول الغربية عقوبات على قطاع الطيران الروسي تضرر منها بشكل كبير.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد سلامة الحركة الجوية، مشيرة إلى هبوط حدث نتيجة "سبب فني".

وتواجه صناعة الطيران الروسية صعوبات في الحصول على قطع غيار جديدة لإصلاح الطائرات بسبب العقوبات الغربية التي فرضت عقب غزو أوكرانيا العام الماضي.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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