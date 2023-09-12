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بوتين يشيد بعلاقات بلاده مع الصين ويكشف عن نمو التبادل التجاري بين البلدين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قوه تشينغ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قوه تشينغ Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين بلاده والصين وصلت إلى "مستوى تاريخي غير مسبوق على الإطلاق".

تصريحات بوتين جاءت خلال اجتماع مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قوه تشينغ اليوم الثلاثاء على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

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وأشار بوتين إلى النتائج "الممتازة" التي شهدتها العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين، ووصفها بأنها "مشتقة لما تم تحقيقه في المجال السياسي".

وكشف بوتين عن نمو التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا حجمه ينمو بمقدار الثلث كل عام، ويمكن أن يصل إلى 200 مليار دولار أمريكي بالفعل هذا العام.

كما التقى بنائب رئيس لاوس باني ياتوتو في نفس اليوم.

ونوه خلال اللقاء بعلاقات الصداقة الودية بين البلدين، وأكد استمرار الاتصالات بين إدارتيهما العسكريتين.

المصادر الإضافية • أ ب

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