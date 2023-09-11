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الاتحاد الأوروبي يندد بانتخابات "غير قانونية" في مناطق أوكرانية ضمتها روسيا

فرز الأصوات في أحد مراكز الاقتراع في دونيتسك التي ضمتها روسيا
فرز الأصوات في أحد مراكز الاقتراع في دونيتسك التي ضمتها روسيا Copyright AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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حذر الاتحاد الأوروبي روسيا الإثنين، من أنه ستكون هناك عواقب على كل الذين شاركوا في تنظيم الانتخابات التي يعتبرها غير قانونية في الأراضي الأوكرانية التي ضمتها موسكو.

أعلنت موسكو الأحد فوز حزب "روسيا الموحدة" الذي يتزعمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذه المناطق الواقعة في شرق وجنوب أوكرانيا.

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وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "نرفض بشدة محاولات روسيا العقيمة لإضفاء الشرعية أو تطبيع سيطرتها العسكرية غير القانونية وضم جزء من الأراضي الأوكرانية".

وأضاف "على القيادة السياسية الروسية وجميع المشاركين في تنظيم (هذه الانتخابات) مواجهة عواقب هذه الأعمال غير القانونية".

وفرضت الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد 11 حزمة من العقوبات على روسيا منذ غزت أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

ورغم الإدانات القوية من الغرب، أعلنت روسيا في أيلول/سبتمبر 2022 ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها جزئياً - زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك - بعد "استفتاءات" لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ولا تزال المعارك محتدمة في هذه المناطق  مع شن الجيش الأوكراني هجوما مضاداً.

وجرت هذه الانتخابات أيضا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، ورفضت أوكرانيا وحلفاؤها هذه الانتخابات معتبرين أنها لاغية وباطلة.

كما صوّت الروس الأحد في هذه الانتخابات الإقليمية، مع إسكات المعارضة وقمع الأصوات المنتقدة للنزاع الأوكراني بشدة.

ويأتي الاقتراع قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية مطلع عام 2024، والتي قد تؤدي الى التجديد لفلاديمير بوتين ليبقى في السلطة حتى عام 2036.

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