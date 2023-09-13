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شاهد: بعد فاجعة درنة... الأهالي يدفنون ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية

البدء بدفن ضحايا فيضنات ليبيا بمقابر جماعية في مدينة درنة
البدء بدفن ضحايا فيضنات ليبيا بمقابر جماعية في مدينة درنة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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بدأ سكان مدينة درنة المنكوبة بدفن موتاهم بعد الفيضانات التي خلفت ما قد يصل إلى أكثر من عشرة آلاف قتيل. ويشكل العدد الهائل من الموتى تحديا كبيرًا للأهالي في ليبيا الذين اضطروا إلى دفن ذويهم في مقابر جماعية.

بدأ الأهالي في مدينة درنة الليبية بدفن ضحايا الفيضانات المروعة بعد إعصار "دانيال" الذي ضرب المدينة ومناطق أخرى وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا، فيما يزال الآلاف أيضا في عداد المفقودين. وحفرت جرافات ومعدات ثقيلة مقابر جماعية للضحايا. لكن دفن الموتى يشكّل تحديًا كبيرًا للأهالي والسلطات المحلية نظرًا للعدد الهائل من القتلى.

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المصادر الإضافية • أ ب

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