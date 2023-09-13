عشرات القتلى والجرحى في حريق بمبنى سكني في العاصمة هانوي

بقلم: يورونيوز

قضى عشرات القتلى، ليل الثلاثاء-الأربعاء، في حريق اندلع في مبنى سكني في هانوي، بحسب الحصيلة الأولية التي أفادتها وكالة الأنباء الرسمية في العاصمة الفيتنامية.

وإثر الحريق "تمّ إنقاذ نحو 70 شخصاً، ونُقل إلى المستشفيات 54 شخصاً، بينهم عشرات القتلى"، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

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وبحسب شهود عيان فقد اندلع الحريق قبيل منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء (17:00 ت غ).

وأظهرت مقاطع فيديو بثّتها وسائل إعلام فيتنامية نيراناً تلتهم جزءاً كبيراً من المبنى المكوّن من عشرة طوابق والواقع في زقاق ضيّق بحيّ سكنيّ في العاصمة هانوي.

وقالت هوا التي تقطن في الحيّ لوكالة فرانس برس أنّه من غير الممكن مساعدتهم كثيراً "ليس هناك طوارئ. يستحيل على الضحايا أن يهربوا".

وشهدت فيتنام في السنوات الأخيرة عدداً من الحرائق المميتة، في حوادث طرحت شكوكاً حول عدم تطبيق قواعد السلامة في البلاد.

والعام الماضي أدّى حريق في حانة بالقرب من مدينة هوشي منه (جنوب) إلى مقتل 32 شخصاً.