بقلم: Euronews

باريس سان جرمان يعلن انتقال ماركو فيراتي إلى العربي القطري

انتقل نجم الوسط الإيطالي ماركو فيراتي من باريس سان جرمان الفرنسي إلى النادي العربي القطري رسمياً، بحسب ما أعلن الناديان الأربعاء.

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Après 11 ans au Paris Saint-Germain, Marco Verratti s’engage avec Al-Arabi SC, au Qatar.



L’international italien laissera une trace indélébile dans l’histoire du Club. ❤️💙#MerciMarco — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 13, 2023

وكان فيراتي (30 عاماً) وصل إلى الدوحة فجر الثلاثاء لتوقيع العقد الذي سيلتحق بموجبه بزميله السابق في سان جرمان قلب الدفاع السنغالي الدولي عبدو ديالو، لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا، والمهاجمين السوري عمر السومة والتونسي يوسف المساكني.

ونقل سان جرمان في بيان الأربعاء عن رئيسه القطري ناصر الخليفي قوله إن فيراتي "لعب دوراً رئيساً في تاريخنا العظيم"، فيما اعتبر الإيطالي في البيان نفسه أن "باريس والنادي والمشجعين سيحظون دائماً بمكانة خاصة جداً في قلبي. سأظل باريسياً إلى الأبد".

من جهته، نشر العربي القطري فيديو عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، يظهر فيه فيراتي مرتدياً قميص النادي الأحمر، وعلّق عليه بوسم "فيراتي عرباوي".

وألحقه بصور خلال التوقيع، مشيراً إلى أن العقد يمتد لثلاث سنوات، من دون الإشارة إلى تفاصيله الماديّة.

تعاقدت إدارة النادي العربي مع النجم الدولي الإيطالي ماركو فيراتي قادماً من نادي باريس سان جيرمان لمدة ثلاث مواسم 🔴⚪️🦅#فيراتي_عرباوي#العربيpic.twitter.com/7iAIuhHlFo — Al-Arabi Sports Club (@alarabi_club) September 13, 2023

المحظور بات مباحًا

قد يبدو الخيار مفاجئًا من لاعب يبلغ من العمر 30 عامًا فقط، تُوّج قبل عامين فقط مع منتخب بلاده بلقب كأس أوروبا ويُعدّ أحد أفضل لاعبي الارتكاز الوسطي في القارة. لكنّ رحيله يتماشى مع السياسة الجديدة التي تنتهجها ادارة النادي الباريسي، الحريصة على نفض غبار النكسات المتلاحقة، بعد ان عاش أحد أسوأ مواسمه منذ بدء حقبة الرعاية القطرية عام 2011. إذ فشل سان جرمان بالارتقاء الى حجم التوقعات المعقودة عليه، بعد ضمّه أبرز النجوم العالميين، رغم فوزه بلقب الدوري الفرنسي 11 مرة.

هذا الأمر جعل من رحيل جميع اللاعبين امرًا واردًا، حتى لو كان أحد أعمدة النادي في الحقبة الاخيرة، على غرار فيراتي أو البرازيلي نيمار المنتقل إلى الهلال السعودي.

ظنّ البعض أنّ إستلام المدرب الاسباني لويس انريكي تدريب الفريق مكان كريستوف غالتييه، قد يدفع النجم الايطالي لمواصلة المغامرة، نظرًا الى قدرته على شغل دور محوري يُلبي طموحات انريكي، الا انّ موسم 2022-2023 لا يزال وقعه مدوّيًا، حتى لو تطلب الامر رحيل من كان يُعتبر غير قابل للتفاوض في سان جرمان.

وبدا فيراتي، الذي كان قد جدّد عقده في "بارك دي برانس" حتى عام 2026 في كانون الاول/ديسمبر الماضي، منهكًا في الفترة الاخيرة، لا سيما في النصف الثاني من الموسم حيث كان بعيدًا جدًا عن مستواه.

فراغ ضخم

الا انّ الفراغ الذي سيتركه لاعب الوسط صغير البنية (1.65 م) بالنسبة لنادي العاصمة الفرنسية سيكون هائلاً، لأنه عندما يكون في حالة معنوية جيدة وبعيدًا عن الإصابة، يُعدّ قيمة فنية كبيرة، وسبق ان قال المدرب الاسباني بيب غوارديولا إنه كان "مغرمًا به" بعد عرض كبير قدمه الإيطالي ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في أيلول/سبتمبر 2021.

وصرّح المدرب الإسباني "إنه لاعب استثنائي ومميّز. تحت الضغط، يتمتع بالهدوء اللازم للقيام بلمسة إضافية للكرة، وتوفير التمريرة الحاسمة".

لطالما تمسّك برشلونة الاسباني بخيط أمل لضمّ الجوهرة الإيطالية وكاد يحقق هدفه عام 2017 ، لكنه واجه تعنتًا كبيرًا من ادارة سان جرمان التي كانت تعتبر التخلي عن فيراتي من المحرمات. ومعلوم انّ سان جرمان لم يتردّد في تمديد عقده مرات عدّة لإبقائه في الحضن الباريسي (2013، 2016، 2019، و2022).

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رغم فوزه بتسعة ألقاب في "ليغ 1" مع سان جرمان، وكأس أوروبا مع الـ "أتزوري"، إلا أن فيراتي واجه تحديات جمّة في مسيرته من خلال سلسلة من الإصابات وأسلوب حياة مشكوك فيه في بعض الأحيان مما جعله يغيب عن منازلات كبرى، مثل نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020 ضد بايرن ميونيخ في لشبونة، حيث دخل كلاعب بديل.

تميّزت أيضًا الفترة التي قضاها في سان جرمان بعدم انضباطه والانذارات "الكثيفة" التي تلقاها (141 بطاقة صفراء و6 حمراء).

قال في عام 2021 لقناة كانال+ "تعلمت اللعب بالبطاقة الصفراء. الحكم صديقي، لكن في بعض الأحيان تحدث الأشياء ونغضب".

وتابع في حديث آخر للقناة نفسها بعد احدى مباريات دوري الأبطال "مع الحكام، نحن لا نفهم بعضنا البعض".