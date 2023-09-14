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شاهد: مطاردة تماسيح بعد هروبها من مزرعة صينية بسبب الفيضانات

الإمساك بأحد التماسيح الهاربة
الإمساك بأحد التماسيح الهاربة Copyright CCTV/AP
بقلم:  يورونيوز
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هرب نحو 70 تمساحاً من مزرعة تماسيح في جنوب الصين بعد وقوع فيضانات شديدة، بحسب ما ذكرته السلطات.

تم القبض على العشرات من التماسيح الذين فروا بعد أن دمرت الفيضانات سياج مزرعة تماسيح في مقاطعة قوانغدونغ غربي الصين، وفقاً للقناة التلفزيونية الصينية الحكومية "سي سي تي في".

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وكانت  المحافظة قد تعرضت لفيضانات بعد ثلاثة أيام من الأمطار الغزيرة. وفاضت بحيرة بالقرب من المزرعة، مما أتاح للتماسيح الهروب.

وتضم المزرعة الواقعة في مدينة ماومينغ 71 تمساحاً.

وقالت القناة التلفزيونية الصينية الحكومية "سي سي تي في"  إنه تم القبض على 44 تمساحاً بعد عملية بحث طارئة.

وتقوم المزرعة بضخ المياه من البرك التي يتم فيها عادة تربية التماسيح، وذلك لإحصاء تلك التي لا تزال في المزرعة.

وسارعت الحكومة المحلية إلى إبلاغ القرويين المحليين باتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم الاقتراب أو الدخول إلى المياه المجاورة للمزرعة، ونظمت 33 فريق دورية تضم نحو ألف موظف لإجراء عمليات تفتيش في المنطقة على مدار 24 ساعة.

وتتم تربية التماسيح في الصين من أجل جلودها وكذلك لحومها، والتي تستخدم أحياناً في الطب التقليدي.

المصادر الإضافية • أ ب

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