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مانشستر يونايتد يستبعد سانشو إثر خلافه مع المدرب تن هاخ

جيدون سانشو
جيدون سانشو Copyright Alberto Pezzali/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أصبح مستقبل المهاجم الدولي جيدون سانشو مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم موضع مزيد من الشكوك بعدما استبعده نادي "الشياطين الحمر" الخميس لأسباب تأديبية، موضحا أنه سيتدرب بمفرده.

وكان مانشستر يونايتد استبعد سانشو من المباراة التي خسرها أمام أرسنال 1-3 مطلع الشهر الحالي بسبب ما اعتبره مدربه الهولندي إريك تن هاخ أداءً سيئًا في التدريبات.

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وردّ المهاجم الشاب البالغ من العمر 23 عامًا بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً إنه أصبح "كبش فداء منذ فترة طويلة".

وقال يونايتد في بيان الخميس "سيواصل جايدون سانشو برنامجه التدريبي الفردي بعيدًا عن مجموعة الفريق الأول، في انتظار حلّ مشكلة انضباط الفريق".

وانتقل الجناح الدولي الى يونايتد عام 2021 من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 73 مليون جنيه استرليني (91 مليون دولار)، لكنه عانى لفرض نفسه في تشكيلة "الشياطين الحمر" واكتفى بتسجيل 12 هدفاً فقط في 82 مباراة خاضها معه ضمن جميع المسابقات.

وخسر رجال تن هاخ اثنتين من أول أربع مباريات في الدوري الممتاز.

كما يفتقد يونايتد، خدمات الجناح الدولي البرازيلي أنتوني الذي حصل على إجازة لحلّ مزاعم دعوى عنف منزلي قدمتها صديقته السابقة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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