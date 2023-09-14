شاهد: توقعات ببيع لوحة لبيكاسو بـ120 مليون دولار في مزاد في نيويورك

بقلم: يورونيوز

اللوحة التي تعود إلى عام 1932 تصور عشيقة بيكاسو ماري تيريز والتر مرتدية ساعة.

ستعرض اللوحة التحفة "امرأة الساعة" للرسام الإسباني بابلو بيكاسو للبيع في مزاد لدار سوذبيز في نيويورك، ويتوقع أن تحقق من خلاله سعراً لا يقل عن 120 مليون دولار.

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اللوحة التي تعود إلى عام 1932 تصور عشيقة بيكاسو ماري تيريز والتر مرتدية ساعة. ستباع اللوحة كجزء من فعاليات المزاد الذي يقام في تشرين الثاني/ نوفمبر، ويستمر ليومين، تعرض من خلاله للبيع المجموعة المرموقة لجامعة الفن الراحلة النيويوركية إميلي فيشر لانداو، تضم أعمالاً أيضاً لجاسبر جونز وويليم دي كونينغ ومارك روثكو وآندي وارهول.