بسبب اتهامهما "بالخيانة الحربية" السعودية تعدم عسكريين بينهما طيار

بقلم: يورونيوز

نفّذت السلطات السعودية الخميس حكم الإعدام بحق عسكريين، بينهما طيار، دينا بـ"الخيانة الحربية"، وفق ما أفادت وزارة الدفاع، من دون أن تحدد طبيعة "الجنايات العسكرية الكبرى" التي قالت إنهما اقترفاها.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية (واس) على موقعها الالكتروني إنّ العسكريين هما "المقدّم الطيار الركن ماجد بن موسى عواد البلوي ورئيس الرقباء يوسف بن رضا حسن العزوني من منسوبي وزارة الدفاع" وارتكبا "عددا من الجنايات العسكرية الكبرى".

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وأشارت إلى أنهما أوقفا في أيلول/سبتمبر 2017 وأسفر التحقيق معهما عن "إدانة الأول بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن وعلى شرف الخدمة العسكرية، والثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث +العظمى والوطنية والحربية+ وعدم محافظته على مصالح الوطن وعلى شرف الخدمة العسكرية"، من دون مزيد من التفاصيل.

إعدام 106 أشخاص خلال عام 2023

وأعلنت تنفيذ الحكم بحقهما في مدينة الطائف في غرب البلاد، مشدّدة على ثقتها "برجال القوات المسلحة الأوفياء".

وإعدام العسكريين نادر في السعودية التي تعرف بتكتّمها الشديد حول قواتها المسلّحة.

وكانت آخر عملية إعدام معلنة في المملكة في حقّ جنود في نيسان/أبريل 2021، حين أُعدم ثلاثة جنود اتهموا ب"الخيانة العظمى".

وبإعدام العسكريّين الخميس، تكون المملكة قد نفذت حكم الإعدام بحق 106 أشخاص خلال هذا العام، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

ونفذت السعودية 147 حكما بالإعدام في 2022.

وبحسب منظمة العفو الدولية، احتلّت السعودية في العام 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام في العالم.