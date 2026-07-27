الرياض تتهم فصائل عراقية موالية لإيران باستهداف منشآتها النفطية.. والحوثيون يتبنون هجمات جديدة

أفادت وزارة الدفاع السعودية، الاثنين، بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من الطائرات المسيّرة التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض خلال الساعات الماضية.

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وقالت الوزارة إن المسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية، متهمة "ميليشيات إرهابية تابعة لإيران" بتنفيذ الهجوم.

وعلى وقع هذه الاتهامات، طالبت وزارة الخارجية السعودية الحكومة العراقية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقاً لأي اعتداءات تستهدف المملكة.

وأكدت إدانتها "بأشد العبارات" للهجمات التي قالت إن مجموعات موالية لإيران في العراق نفذتها بطائرات مسيّرة.

وشددت الرياض على أنها تحتفظ بحقها في الرد على مصادر "العدوان".

ولم تعلن أي من الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق مسؤوليتها عن الهجوم، علماً أنها لم تتبنَّ أي عمليات منذ عودة المواجة بين الولايات المتحدة وإيران في السابع من تموز/يوليو.

وكانت السعودية قد أعلنت، عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، اعتراض طائرات مسيّرة دخلت أجواءها قادمة من العراق.

ويأتي ذلك رغم الهدوء النسبي الذي يسود المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران منذ ليل الجمعة، بعد 13 يوماً من الأعمال القتالية المتواصلة بين الجانبين.

الحوثيون يعلنون استهداف منشآت نفطية

في تطور متزامن، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن تنفيذ هجمات جديدة بطائرات مسيّرة استهدفت بنى تحتية نفطية داخل السعودية، وذلك غداة إعلانهم إسقاط طائرة استطلاع سعودية فوق اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن الهجمات استهدفت "عدداً من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع" باستخدام طائرات مسيّرة.

وقال إن الهجمات أنها جاءت "رداً على اختراق المسيّرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية".

تداعيات على الملاحة وأسواق النفط

في موازاة التصعيد العسكري، أظهرت بيانات شركة Kpler أن حركة السفن عبر مضيق باب المندب تراجعت، الأحد، عقب الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية السعودية الواقعة على ساحل البحر الأحمر، بينما بقيت حركة العبور عبر مضيق هرمز عند مستويات منخفضة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب البيانات، عبرت 11 سفينة شحن سلع مضيق باب المندب، الأحد، وهو أدنى مستوى يتمّ تسجيله منذ أشهر.

وكان الحوثيون، المتحالفون مع طهران، قد تسببوا منذ الأسبوع الماضي في اضطراب حركة الملاحة قبالة السواحل اليمنية، في إطار محاولاتهم فرض حصار على الصادرات السعودية، ما وسّع نطاق تداعيات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، الذي أدى بالفعل إلى تقييد تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وانعكس هذا الوضع على أسواق الطاقة، إذ أدى اضطراب حركة الشحن إلى ارتفاع أسعار شحنات النفط الخام الفعلية في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا إلى أعلى مستوياتها في شهرين خلال الأسبوع الماضي.