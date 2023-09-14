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شاهد: تحرير سفينة سياحية فاخرة بعد جنوحها بالقطب الشمالي قرب غرينلاند

السفينة بعد تحريرها
السفينة بعد تحريرها Copyright CREDIT: ARCTIC COMMAND
بقلم:  يورونيوز
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قالت السلطات إنه تم إنقاذ السفينة السياحية الفاخرة MV Ocean Explorer بنجاح بعد ثلاثة أيام من جنوحها في غرينلاند وعلى متنها 206 أشخاص.

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وقال مالك السفينة إنه تم تحريرها بواسطة سفينة أبحاث مصايد الأسماك مستغلة لحظة ارتفاع المد.

وأكد إنه لم يصب أحي من الأشخاص الذين كانوا على متنها بأذى، كما لم يحدث أي خرق لهيكلها أو أي تسرب يؤدي إلى تلوث بيئي.

جنحت السفينة السياحية فوق الدائرة القطبية الشمالية يوم الاثنين في حديقة شمال شرق جرينلاند الوطنية، الحديقة الوطنية في أقصى شمال العالم.

وتحمل السفينة السياحية التي ترفع علم جزر البهاما ركاباً من أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

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سفينة القطب الشمالي غرينلاند