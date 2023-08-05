شاهد: سحب سفينة الشحن المحترقة التي حملت أكثر من 3 آلاف سيارة لمصر إلى ميناء هولندي

قال قائد مرفأ إيمشافين بيتر فان دير وال إنه من المتوقع أن تظل السفينة في الميناء حتى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بينما تُستكمل عمليات الإنقاذ على القارب وإزالة السيارات.

سُحبت إلى ميناء هولندي سفينة الشحن فريمانتل التي اشتعلت فيها النيران في 25 تموز/ يوليو قبالة السواحل الهولندية. وكانت السفينة حينها قد غادرت ميناء بريمرهافن الألماني في طريقها إلى بورسعيد في مصر عندما وقع الحادث، وكان مقرراً أن تكون سنغافورة وجهتها النهائية.

وسحبت القاطرات السفينة إلى ميناء إيمشافين الشمالي، حيث اصطف العشرات من المتفرجين لمشاهدة هيكل السفينة المحترق والأسود وهو يتحرك ببطء إلى الميناء.

وقالت المتحدثة باسم هيئة السلامة الإقليمية جينتي ويلدراجير لوكالة فرانس برس "أستطيع أن أؤكد أن السفينة وصلت إلى إيمشافين". في حين قال وزير البنية التحتية الهولندي مارك هاربرز إن الحريق قد أُخمد على ما يبدو، مضيفاً أنه "ليس هناك شك في أي تدفق للسوائل أو أي مادة أخرى". وأضافت وكالة البنية التحتية وإدارة المياه الهولندية أن رحلة القاطرة من موقع احتجازها السابق على بعد 64 كيلومتراً "مرت دون أي مشاكل".

ولقي بحار مصرعه وهو يقفز من السفينة وأُنقذ 22 آخرين بعد أن اشتعلت النيران في السفينة التي كانت تقل 3700 مركبة، بما في ذلك ما يقرب من 500 سيارة كهربائية والعديد من السيارات الفاخرة.

وقال قائد مرفأ إيمشافين بيتر فان دير وال إنه من المتوقع أن تظل السفينة في الميناء حتى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بينما تُستكمل عمليات الإنقاذ على القارب وإزالة السيارات.

وقال صحفي في وكالة فرانس برس إن عمال الميناء قاموا في وقت لاحق بتكديس جدار من حاويات الشحن الصفراء حول السفينة الراسية، وأخفوها عن الأنظار.