انفجار فوهة بركان كيلاويا في هاواي دون تهديد للأرواح والمنشأت

بقلم: يورونيوز

انفجرت فوهة بركان كيلاويا في هاواي دون مخاوف أو تهديدات للأرواح والبنية التحتية لكن مسؤولون حذروا السكان من مخاطر جودة الهواء الناجمة عن الضباب الدخاني البركاني المعروف باسم الضباب الدخاني.

وخفض العلماء يوم الاثنين مستوى التأهب، قائلين إنه لا يوجد تهديد بانبعاث كميات كبيرة من الرماد في الغلاف الجوي خارج منطقة محدودة داخل متنزه براكين هاواي الوطني.

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وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، قال مسؤولو الصحة بالولاية إن ثوران البركان الأنشط بالمنطقة والذي يثور للمرة الثالثة هذا العام أدى إلى ضباب في بعض أجزاء الجزيرة الكبيرة، مما تسبب في سوء نوعية الهواء.

The Kilauea volcano in Hawaiii has erupted for the third time this year pic.twitter.com/wfbVRtlKSW — The Messenger (@TheMessenger) September 14, 2023

ينشأ الضباب الدخاني البركاني، أو تلوث الهواء، عن البخار وثاني أكسيد الكربون وغاز ثاني أكسيد الكبريت المنبعث من كيلويا.

وأظهرت خريطة جودة الهواء الصادرة عن وزارة الصحة يوم الثلاثاء أن مدينة باهالا، الواقعة في اتجاه الريح من قمة كيلاويا، "غير صحية للمجموعات الحساسة".