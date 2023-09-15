بينهم فرنسيون وأمريكيون وأتراك.. النيجر تلغي ألف جواز سفر دبلوماسي لشخصيات مقربة من النظام السابق

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

حوالي خمسين من هذه الجوازات قد مُنحت لأجانب من بينهم فرنسيون وبريطانيون وليبيون وأميركيون وأتراك وآخرون من جنسيات غرب أفريقية.

أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر الخميس إلغاء حوالى ألف جواز سفر دبلوماسي كان نظام الرئيس المخلوع محمد بازوم قد منحها لمسؤولين فيه ولأجانب مقرّبين منه.

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وقالت وكالة الأنباء النيجرية الرسمية إنّ وزارة الخارجية أعلنت عن إلغاء هذه الجوازات في رسالة وجّهتها إلى بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وتضمّنت الرسالة التي تمّ تداولها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي "قائمة بجوازات السفر الدبلوماسية النيجرية الملغاة بسبب انتهاء صلاحيتها".

وأوضحت الوزارة أنّ جوازات السفر الدبلوماسية الملغاة يزيد عددها عن 990 جوازاً ويحملها رؤساء مؤسسات سابقون ووزراء ونواب ومستشارون ومستشارون خاصون سابقون في كلّ من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء.

حوالي خمسين من هذه الجوازات قد مُنحت لأجانب من بينهم فرنسيون وبريطانيون وليبيون وأميركيون وأتراك وآخرون من جنسيات غرب أفريقية.

وسبق للنظام العسكري أن ألغى في نهاية آب/أغسطس جوازات سفر دبلوماسية لخمسة من أركان النظام المخلوع الموجودين في الخارج، من بينهم رئيس الوزراء أحمدو محمدو، ووزير الخارجية حسومي مسعودو، وسفيرة النيجر لدى فرنسا عايشتو بولاما.

وفي 26 تمّوز/يوليو أطاح العسكر بالرئيس المنتخب محمد بازوم الذي وضع مذاك قيد الإقامة الجبرية.