EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

بينهم فرنسيون وأمريكيون وأتراك.. النيجر تلغي ألف جواز سفر دبلوماسي لشخصيات مقربة من النظام السابق

محمد تومبا، أحد الجنود الذين أطاحوا بالرئيس النيجيري محمد بازوم، يخاطب أنصار المجلس العسكري الحاكم في النيجر. نيامي - النيجر. 2023/08/06
محمد تومبا، أحد الجنود الذين أطاحوا بالرئيس النيجيري محمد بازوم، يخاطب أنصار المجلس العسكري الحاكم في النيجر. نيامي - النيجر. 2023/08/06 Copyright Sam Mednick/AP
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber

حوالي خمسين من هذه الجوازات قد مُنحت لأجانب من بينهم فرنسيون وبريطانيون وليبيون وأميركيون وأتراك وآخرون من جنسيات غرب أفريقية.

أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر الخميس إلغاء حوالى ألف جواز سفر دبلوماسي كان نظام الرئيس المخلوع محمد بازوم قد منحها لمسؤولين فيه ولأجانب مقرّبين منه.

اعلان

وقالت وكالة الأنباء النيجرية الرسمية إنّ وزارة الخارجية أعلنت عن إلغاء هذه الجوازات في رسالة وجّهتها إلى بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وتضمّنت الرسالة التي تمّ تداولها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي "قائمة بجوازات السفر الدبلوماسية النيجرية الملغاة بسبب انتهاء صلاحيتها".

وأوضحت الوزارة أنّ جوازات السفر الدبلوماسية الملغاة يزيد عددها عن 990 جوازاً ويحملها رؤساء مؤسسات سابقون ووزراء ونواب ومستشارون ومستشارون خاصون سابقون في كلّ من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء.

حوالي خمسين من هذه الجوازات قد مُنحت لأجانب من بينهم فرنسيون وبريطانيون وليبيون وأميركيون وأتراك وآخرون من جنسيات غرب أفريقية.

وسبق للنظام العسكري أن ألغى في نهاية آب/أغسطس جوازات سفر دبلوماسية لخمسة من أركان النظام المخلوع الموجودين في الخارج، من بينهم رئيس الوزراء أحمدو محمدو، ووزير الخارجية حسومي مسعودو، وسفيرة النيجر لدى فرنسا عايشتو بولاما.

وفي 26 تمّوز/يوليو أطاح العسكر بالرئيس المنتخب محمد بازوم الذي وضع مذاك قيد الإقامة الجبرية.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: الشرطة الإماراتية تحبط عملية تهريب 86 مليون قرص من الكبتاغون

توجيه تهمة حيازة سلاح في شكل غير قانوني لنجل الرئيس الأميركي جو بايدن

شاهد: آمال بالعثور على ناجين محتملين في درنة بعد العثور على عائلة تحت الأنقاض

فرنسا دبلوماسية محمد بازوم جواز سفر / باسبورت انقلاب