فيديو: انتعاش السياحة في أسوان المصرية بفضل لاجئين سودانيين هربوا من ويلات الحرب في وطنهم

بقلم: يورونيوز

لجأ آلاف السودانيين الى مدينة أسوان في مصر وساهموا في انعاش السياحة في هذه المدينة الفرعونية الجنوبية خارج الموسم الرئيسي لهذا القطاع، فيما يحاولون نسيان أهوال الحرب في بلادهم.

وصل هاشم علي البالغ 54 عاما الى أسوان، بعدما قطع آلاف الكيلومترات آتيا من الخرطوم التي هرب منها تحت القصف، باتجاه الحدود المصرية شمالا.

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بعدما وجد شقة لتسكن فيها عائلته في هذه المدينة الكبيرة، يأمل الموظف السوداني السابق أن يستفيد أبناؤه الآن من وجودهم فيها، ويقول علي وهو جالس على شرفة فندق، عادة ما يكون مزدحما في الموسم السياحي في الشتاء، إنه جاء "لقضاء يوم جميل مع أسرته".

ويتابع هاشم قوله، فيما يلهو أبناؤه وتعلو ضحكاتهم من حوله إنه حرص على هذه النزهة، لعلها تساهم في أن تنسى عائلته "الحرب والقنابل والغارات الجوية والقصف". ومنذ بدأت الحرب الأخيرة في السودان في 15 نيسان/ابريل، لجأ نحو 310 الف سوداني إلى مصر.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، ينتظر الكثيرون إثر قرار مفاجئ من القاهرة في تموز/يوليو، بإعادة العمل بتأشيرات الدخول لكل السودانيين الفارين من الحرب، بعدما كان الأطفال والأشخاص فوق سن الخمسين يعبرون بدون تأشيرة.

نجحت زينب إبراهيم البالغة 30 عاما في عبور الحدود قبل ثلاثة أشهر. قبل ذلك، ظلت مع أسرتها محبوسة داخل شقتها في الخرطوم، خوفا من القصف الجوي وقذائف المدفعية ومعارك الشوارع.

وتقول زينب لوكالة فرانس برس: "كنت حاملا ولم يكن هناك أي مستشفى يستقبلني حتى ألد فيه طفلي" في السودان، حيث بات الملايين محرومين من الرعاية الصحية، بعدما قضت الحرب على النظام الصحي السوداني الذي كان هشا في الأصل.

وبمجرد دخلوهم مصر، يتوجه كثيرون من اللاجئين السودانيين الى القاهرة، بينما يفضل آخرون مثل هاشم علي وزينب ابراهيم البقاء في أسوان، وهي أول أكبر مدينة مصرية للقادم من السودان، على بعد قرابة 300 كيلومتر من الحدود بين البلدين.

أناس يخرجون في جولة على ضفاف نهر النيل في مدينة أسوان المصرية. 2023/09/08 AFP

سباحة في النيل

قبل بداية الحرب، كان أربعة ملايين سوداني يقيمون في مصر، وفق الأمم المتحدة. ويتطلع غالبية الوافدين الجدد إلى الإقامة بشكل دائم في هذا البلد ، بعيدا عن وطنهم الذين يرون أنه لن يتمكن من النهوض مجددا قبل عقود.

في موسم الشتاء، تأتي إلى أسوان أفواج من السياح المصريين والأجانب لاكتشاف الآثار الفرعونية والتنزه على ضفاف النيل والاستمتاع بدرجات الحرارة المعتدلة، في تلك الفترة من السنة.

لكن سكان أسوان لم يتوقعوا مثل هذا التدفق للاجئين، ولا الفرص التي جلبها هؤلاء معهم. وفيما يهرب السياح المصريون من أسوان مع ارتفاع الحرارة في الصيف، عادت المراكب السياحية للعمل مطلع أيلول/سبتمبر.

وبدأت تلك المراكب مجددا تنظيم الرحلات بين الجزر النوبية في النيل، فيما تصدح أصوات الموسيقى المبهجة. وتستمع العائلات بتناول القهوة النوبية على ضفة النيل، بينما ينصح المرشدون الركاب بالاستحمام في مياه النهر.

نساء سودانيات هربن من الحرب في السودان يتقاسمن الأكل على ضفاف نهر النيل في أسوان. 2023/09/08 AFP

عنصرية

يقول محمود الأسواني البالغ 19 عاما وهو يقف على قارب يعمل عليه منذ خمس سنوات: "منذ الحرب ووصول أشقائنا السودانيين، استأنفنا النشاط وزاد الطلب على الرحلات النيلية".

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وشكل ذلك نبأ سارا في بلد يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، بلغت نسبة التضخم خلالها مستوى قياسيا. غير أنه لا يتم استقبال كل السودانيين بالطريقة نفسها، ففي القاهرة، يشكون من التمييز، ومن أصحاب الشقق والمنازل الذين يبالغون في الأسعار ومن العنصرية.

في أسوان، حيث يعيش النوبيون الذين يقيمون منذ آلاف السنين عند الحدود بين البلدين، وجد السودانيون متطوعين يستقبلونهم مع وجبات ساخنة، ويكرر هاشم علي باستمرار قوله: "إن أسوان مدينة جميلة وناسها طيبون". لكن بعيدا عن هذه المبادرات الفردية القليلة، يترك اللاجئون لمواجهة مصيرهم بمفردهم.

تمنع السلطات المصرية وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية من إقامة مخيمات لإيواء اللاجئين، مؤكدة في المقابل أنه يُسمح للوافدين بالعمل أو التنقل بحرية.