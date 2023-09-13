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عاجل. شهود ومصدر طبي: 40 قتيلاً على الأقل في غارات نفذها الجيش في دارفور

تصاعد الدخان في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور،
تصاعد الدخان في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، Copyright يورونيوز
بقلم:  يورونيوز
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قُتل أربعون شخصاً على الأقل الاربعاء في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور إثر غارات جوية نفذها الجيش طالت سوقين شعبيين وأحياء سكنية في ظل تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب ما أفاد شهود ومصدر طبي.

والشهر الماضي فرّ أكثر من خمسين ألف شخص من مدينة نيالا، ثاني أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان بعد العاصمة، نتيجة استمرار الحرب وبعد أن أسفر قصف جوي للجيش طال منازل المواطنين عن مقتل 39 شخصاً.

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وتدور منذ 15 نيسان/أبريل معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. وتتركز المعارك في الخرطوم وفي إقليم دارفور الذي عانى بدوره على مدى عقدين من النزاعات الدامية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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