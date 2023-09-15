بقلم: يورونيوز

البيت الأبيض: بايدن سيلتقي نتنياهو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان.

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وقال ساليفان في تصريح للصحافيين الجمعة إن الرجلين سيبحثان في "القيم الديموقراطية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وفي رؤية لمنطقة أكثر استقرارا وازدهارا واندماجا"، وسيتبادلان وجهات النظر حول "كيفية التصدي بفاعلية لإيران وردعها".

وكان نتانياهو قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أنه سيزور الولايات المتحدة، أحد أبرز حلفاء إسرائيل، من دون الإشارة إلى أي لقاء مع أي مسؤولين أميركيين، وهو أمر غير اعتيادي لدى زيارة مسؤولين إسرائيليين للبلاد.

وكان بايدن قد وجّه انتقادات للتعديلات القضائية التي تسعى الحكومة اليمينية التي يرأسها نتانياهو لإقرارها والتي يصفها معارضون بأنها تهديد للديموقراطية في إسرائيل.

ولم يتلقّ نتانياهو دعوة لزيارة البيت الأبيض منذ عودته إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر على رأس حكومة وصفها بايدن بأنها "إحدى الأكثر تطرفا" في تاريخ إسرائيل.

في تموز/يوليو أعلن البيت الأبيض أن بايدن ونتانياهو "سيلتقيان في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.