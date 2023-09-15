خمسة أطعمة تبدو صحية ولكنها مُضرة بالصحة.. تعرّف عليها

بقلم: يورونيوز

تجتاح الأغذية فائقة المعالجة المتاجر حول العالم، وكشفت دراسات طبيية عديدة صلة هذه الأطعمة وأمراض مثل الإدمان والسكري والسرطان وغيرها من اضطرابات في الصحة النفسية مثل الاكتئاب والقلق.

تصف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الأغذية فائقة المُعالجة بأنها تتعرّض لتغييرات كيميائية وتشمل: العصائر والشوكولاتة والمشروبات الغازية والآيس كريم والشوربة المعبأة والبطاطس المقلية والوجبات المجمدة. فيما يلي خمسة أطعمة تبدو صحية ولكنها فائقة المعالجة:

اعلان

حبوب الإفطار

ملعقة من حبوب الافطار مع حليب، الولايات المتحدة David Duprey/AP

تروج رقائق الذرة أو حبوب الإفطار على أنها صحية ولكنها تخضع لمعالجة فائقة بإضافة كربوهيدرات معالجة بشكل مكثف، مثل مالتوديكسترين؛ والبروتينات والألياف المعالجة، والألوان.

الخبز المُعبأ

محل بقالة للسلع حي هارلم بنيويورك John Minchillo/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

تحتوي بعض أنواع الخبز المُعبأ أو المقطع إلى شرائح ومغلف بالبلاستيك على "مُستحلبات ونشا معدل صناعيا وصمغ نباتي"؛ ومواد حافظة لإطالة مدة صلاحيته.

لبن الزبادي المحلى

محل بقالة في نهر ريدج Gerald Herbert/Copyright 2018 The AP.

يحتوي الزبادي ذو النكهات على مواد مضافة "مثل المُكثِّفات أو المُحليات أو النكهات منزوعة السعرات الحرارية وتقوم هذه المواد على تحسين الطعم واللون والمظهر.

ألواح البروتين

ألواح من البروتين في متجر في سان فرانسيسكو LIZ HAFALIA/San Francisco Chronicle

تحتوي على ألياف وبروتينات معالجة وسكريات معدلة صناعيا، ومُحليات منزوعة السعرات الحرارية.

علب الحمص والفول

بنك طعام شرق تكساس Sarah A. Miller/Sarah A. Miller/Tyler Morning Telegraph

تحتوي البقوليات المعلبة على ملح وسكر مضافين لتحسين النكهة، إضافة إلى المواد الحافظة بكثافة عالية.

وتشير دراسات أن الأغذية فائقة المعالجة إضافة إلى الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات المكررة يمكن أن تؤدي إلى إدمان.

وبناء على ذلك أضيف بند الإدمان على الأغذية فائقة المعالجة في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية في الولايات المتحدة.