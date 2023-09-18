من المزرعة إلى شاطئ البحر.. تعرف على قصة حياة التَيْس بيجي

بقلم: يورونيوز

لم يعد مستقبل التَيْس (ذكر الماعز) بينجي الذي ولد خلال الجفاف مضموناً، لكن تغيرت حياته حين تعرف عليه أحد محبي الكلاب وتبناه كحيوان أليف.

منذ ذلك الحين، تغيرت حياة بينجي وأصبحت عبارة عن نزهات في الهواء الطلق على ضفاف الشواطئ الرملية في نورث هيفن بأستراليا.

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ويقول غاري أنجل، مالك بينجي: "لأنه يرافق كلباً أو أكثر طوال الوقت، فهو كلب ذو قرون، وهذه هي طريقة تعاملنا معه".

يحب بينجي كل شيء: الاستمتاع بالأشياء المحيطة به، والمناظر الطبيعية، والذهاب إلى المقهى المحلي الخاص به.

يقول شيلدون يونغ، صاحب مقهى نورث هافن بيتش: "الجميع يحب بينجي، فهو مهذب ولطيف للغاية. إنه شيء مختلف ولكنه يتصرف مثل أي حيوان أليف عادي".

ومثل أي كلب مدلل، يحب بينجي مكافآته الخاصة به، ويوضح يونغ أنه "يحب الفطائر بالفاكهة الخاصة به".

حالياً، قد تكون الحياة جيدة بالنسبة ليبنجي، لكنها لم تكن على هذا النحو سابقاً، فقد ولد وسط الجفاف فتعذر على المزارع الاحتفاظ به.

يقول أنجل: "لم تكن له قيمة تجارية، لذلك كان المالكون يبحثون عن منزل جيد له، فقلنا يمكننا القيام بذلك وها هو هنا".

وعلى "الكلب ذو القرون" أن يحافظ على فروه ولحيته. يقول صاحبه: "نحلق له مرة واحدة في الشهر، إنه يحب هذا".

بعد الاستمتاع بأشعة الشمس على الرمال، يتوجه بينجي وبوسون إلى وسط المدينة كل يوم، حيث أصبحا يتمتعان بشعبية كبيرة بين السكان المحليين.

يقول أنجل: "هناك الكثير من الناس في هذه المدينة الذين يحبون بينجي حقًا".