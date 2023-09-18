شاهد: "حمى رونالدو" تضرب إيران والمئات يركضون خلف حافلته

بقلم: يورونيوز

اقتحم المئات من مشجعي كرة القدم فندقا في طهران يوم الاثنين، على أمل إلقاء نظرة على النجم كريستيانو رونالدو بعد وصوله مع زملائه في الفريق السعودي قبل مباراته ضد فريق بيرسيبوليس.

ووصل رونالدو في زيارته الأولى إلى إيران مع نادي النصر السعودي لكرة القدم، الذي من المقرر أن يلعب مع بيرسيبوليس الإيراني في طهران يوم 19 أيلول/سبتمبر.

اعلان

وستقام مباراة الإياب في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

كان رونالدو الأول من بين العديد من اللاعبين المشهورين الذين قبلوا عقوداً سخية للعب مع الفرق السعودية. وتنفق المملكة الغنية بالنفط مليارات الدولارات لمحاولة تحويل نفسها إلى قوة رياضية وترفيهية.

أصبحت مباريات دوري أبطال آسيا ممكنة بفضل استعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية بعد اتفاق توسطت فيه الصين في وقت سابق من هذا العام.

وكان الخصمان القديمان قد قطعا العلاقات في عام 2016 بعد أن اقتحم حشد غاضب البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران احتجاجاً على إعدام السعودية لرجل دين شيعي يحظى بشعبية كبيرة.

كانت نسخة دوري أبطال آسيا 2015 هي المرة الأخيرة التي واجه فيها الفريقان السعودي والإيراني بعضهما البعض على أرضهما في دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية.