محكمة تدين فناناً دنماركياً اقترض 70 ألف يورو وعرض لوحتين فارغتين

بقلم: يورونيوز

أمرت محكمة في كوبنهاغن الاثنين فناناً دنماركياً برد القسم الأكبر من مبلغ اقترضه لاستخدامه في أحد أعماله، إذ كان يُفترض أن يعرض لوحتين أُلصِقَت فيهما أوراق نقدية تفوق قيمتها 70 ألف يورو، لكنّه عرض إطارات فارغة بدل ذلك.

وأفادت محكمة كوبنهاغن في بيان بأنها "قررت أن الفنان يجب أن يدفع لـلمتحف 492.549 كرونة [66000 يورو]، وهو المبلغ المستحق، مطروحاً منه بدل أتعاب الفنان والتعويض عن تعليق الرسوم".

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وفي التفاصيل أن متحف "كونستن" في ألبورغ [غرب الدنمارك] وافق في العام 2021 على إقراض ينس هانينغ مبلغاً نقدياً كبيراً ليتمكن من إعادة تكوين أحد أعماله القديمة، ويمثّل قيمة راتب سنة في الدنمارك والنمسا، بالعملة الدنماركية واليورو.

وعند فتح الصناديق، لاحظ الموظفون أن اللوحتين كانتا تقتصران على الإطارات لكنهما كانتا فارغتين من داخلهما، وأطلق عليهما الفنان عنوان "خذ المال وغادر".

لكنّ مدير المتحف لاسي أندرسون قرر مع ذلك إدراج العملين ضمن معرضه الذي يتناول العمل الحديث.

"خد المال وغادر"

ورأى أنهما "تنطويان على أسلوب فكاهي وتحضّان على التفكير في طريقة تثمين العمل"، لكنه أعلن أن المتحف سيلجأ إلى المحكمة إذا لم يُعِد هانينغ البالغ 58 عاماً المبلغ.

وعند فتح الصناديق، لاحظ الموظفون أن اللوحتين كانتا تقتصران على الإطارات لكنهما كانتا فارغتين من داخلهما، وأطلق عليهما الفنان عنوان "خذ المال وغادر". HENNING BAGGER/

وحصل هانينغ نظير عمله على عشرة آلاف كرونة [1340 يورو]، بالإضافة إلى مخصصات تتعلق بعرض الرسوم. وكان يقاضي الدولة لانتهاكها حقوقه كمؤلف.

ورداً على سؤال لمحطة "تي في 2 نورد" التلفزيونية، اعتبر الفنان أن المتحف حصل على "أكثر بكثير" من الأموال التي استثمرها، ولا سيما بفضل التغطية الإعلامية لهذه القضية.