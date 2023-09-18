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شاهد: هل ينجح إردوغان بإنشاء مصنع لشركة تسلا في تركيا؟

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قطب التكنولوجيا الأميركي إيلون ماسك في أنقرة تركيا.
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قطب التكنولوجيا الأميركي إيلون ماسك في أنقرة تركيا. Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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حثّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قطب التكنولوجيا الأميركي إيلون ماسك على افتتاح مصنع لشركة تسلا للمركبات الكهربائية في تركيا، حسبما أفادت الرئاسة التركية الاثنين.

وقالت الرئاسة التركية في بيان الإثنين، غداة لقاء في نيويورك بين الرئيس التركي ورائد الأعمال الأمريكي، "دعا الرئيس إردوغان تسلا إلى أن تفتتح في تركيا مصنعها السابع".

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ولفتت أنقرة إلى أن العديد من الشركات الكبيرة المصنّعة للسيارات تمتلك مصانع تجميع في تركيا، بينها تويوتا وفورد وفيات ورونو، ويوفّر مقاولون أتراك قطعاً لشركة تسلا.

وبدأت شركة "توغ" التركية بإنتاج سيارات دفع رباعي كهربائية منذ الربيع.

وأكّد ماسك في آذار/مارس خطة لبناء مصنع ليسلا في شمال المكسيك قرب مونتيري، زيادة على مصنعَي الشركة في الولايات المتحدة و"مصانعها الضخمة" في ألمانيا والصين.

ويحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضاً إقناع ماسك بافتتاح مصنع لتسلا في فرنسا.

نهاية تموز/يوليو، كشفت الشركة الأمريكية عن ارتفاع في نتائجها، مسجّلة تسليم 466140 مركبة في الربع الثاني من 2023 مقارنة بـ254695 في العام السابق وذلك تحت تأثير تخفيضات الأسعار المطبّقة منذ عدة أشهر.

المصادر الإضافية • وكالات

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