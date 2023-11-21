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فيديو: الرئيس التركي يصل الجزائر لمباشرة اجتماع مجلس التعاون

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره عبد المجيد تبون في الجزائر.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره عبد المجيد تبون في الجزائر. Copyright Burhan Ozbilici/AP
بقلم:  يورونيوز
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وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجزائر الثلاثاء، لمشاركة نظيره عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

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وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في منصة فيسبوك إن الرئيسين التركي والجزائري سيشرفان على اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

وسيبحث اجتماع مجلس التعاون التركي الجزائري في سبل تعميق العلاقات الثنائية المتبادلة وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية مثل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت هناك سلسلة من الزيارات بين وزراء القطاعات الاقتصادية والحكومية بين البلدين لترتيب جدول أعمال مجلس التعاون.

المصادر الإضافية • وكالات

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