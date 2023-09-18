بقلم: يورونيوز

أقلعت طائرة قطرية تقل السجناء الأمريكيين السابقين من إيران باتجاه الدوحة، حسبما أفاد مصدر مطّلع على الملف في قطر الاثنين، وذلك في إطار صفقة تبادل محتجزين بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إنّ "طائرة قطرية أقلعت وعلى متنها السجناء الخمسة واثنين من أقربائهم برفقة السفير القطري" لدى طهران، متجهة نحو العاصمة القطرية.

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وأكد مسؤول أمريكي في واشنطن أن السجناء الأمريكيين غادروا طهران.

وفي موازاة ذلك قال مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس إن الرئيس بايدن أصدر عفواً عن 5 إيرانيين في إطار صفقة التبادل مع طهران، فيما ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن إيرانيين أفرجت عنهما واشنطن وصلا الدوحة.

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كانت طهران قد أعربت عن أملها في أن يتم الإثنين تنفيذ الصفقة التي توصلت إليها الشهر الماضي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي أسبوعي: "نأمل في أن نلحظ اليوم (الإثنين) الاستحواذ الكامل على الأصول الإيرانية"، مشيراً إلى أن "تبادل السجناء سيتمّ في اليوم نفسه.

ومن المقرر أن يتمّ التبادل في قطر التي ساهمت في جهود الوساطة بين البلدين العدوين اللذين لا تربط بينهما أي علاقات دبلوماسية منذ عقود.

وسيتزامن تطبيق الاتفاق مع الوصول المرتقب للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح كنعاني قوله: "سيتمّ الإفراج عن خمسة مواطنين إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة"، مقابل خمسة أمريكيين كانت تحتجزهم الجمهورية الإسلامية تمّ نقلهم الشهر الماضي من السجن الى الإقامة الجبرية خارجه في إطار الاتفاق.

وأشار المتحدث إلى أنه من بين مواطني طهران الخمسة: "سيعود اثنان إلى إيران، وآخر سيذهب الى بلد ثالث بسبب وجود عائلته فيه، وسيبقى اثنان" في الولايات المتحدة.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني AP/AP

وتمّ الإعلان عن هذا الاتفاق في 10 آب/أغسطس. وفي إطاره، نقلت إيران خمسة أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة قبل نقلهم الى قطر للافراج عنهم.

غايات "إنسانية"

ومن المفرج عنهم رجل الأعمال سياماك نمازي الذي يمضي منذ العام 2016 عقوبة بالسجن عشر سنوات لإدانته بتهمة "التجسس" لحساب الولايات المتحدة.

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وتشمل أيضًا قائمة المفرج عنهم رجل الأعمال عماد شرقي المدان بالسجن عشرة أعوام لإدانته بتهمة بالتجسس، ومراد طهباز الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية وحكم عليه بالسجن 10 أعوام أيضا بتهمة "التآمر مع الولايات المتحدة".

وهؤلاء الثلاثة يحملون الجنسية المزدوجة. إلى ذلك، فضّل الاثنان الآخران عدم كشف هويتهما.

في المقابل، أكد القضاء الإيراني في آب/أغسطس 2022 أن "عشرات" الإيرانيين محتجزون في الولايات المتحدة. ومعظم هؤلاء مزدوجو الجنسية ومتّهمون بمخالفة عقوبات واشنطن على طهران.

وتشمل قائمة الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة كامبيز عطار كاشاني ورضا سرهنك بور المتهمين بمخالفة العقوبات الاقتصادية.

نقل الأرصدة إلى الدوحة

وفي إطار الاتفاق، أكدت واشنطن أنها وافقت على نقل ستة مليارات دولار، هي أصول إيرانية كانت مجمّدة في كوريا الجنوبية، إلى حساب خاص في قطر.

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وهذه الأصول هي أموال مستحقة لإيران بموجب بيع النفط الى كوريا الجنوبية. لكنّ سيول جمّدتها مذ انسحبت الولايات المتحدة أحاديا عام 2018 من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وتشدد إدارة الرئيس جو بايدن على أنه يمكن لإيران استخدام هذه الأموال حصراً لشراء الأغذية والأدوية والسلع الانسانية الأخرى التي لا تشملها العقوبات الأمريكية. إلا أن بعض المسؤولين في طهران ألمحوا الى عدم وجود قيود على إنفاق هذه الأرصدة.

لكن واشنطن حذّرت من أنها قد تعيد تجميد الأصول في حال استخدمتها طهران لغير الغايات الانسانية المحدّدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين في وقت سابق من أيلول/سبتمبر: "سنبقى على يقظة ونراقب إنفاق هذه الأصول، ولدينا القدرة على تجميدها مجدداً في حال دعت الحاجة".

وشدّد على أنه سيكون لوزارة الخزانة الأمريكية "إشراف صارم" على الأصول المنقولة من كوريا الجنوبية الى قطر، وأوضح "لدينا اطّلاع على كيفية إنفاقها، وقدرة على ضبط استخدامها".

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"ليست الأولى"

وسبق للطرفين أن أبرما اتفاقات لتبادل السجناء آخرها في حزيران/يونيو 2020 على رغم التوتر بينهما والخلافات بشأن ملفات متشعبة.

ورأى محللون أن الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بعد أشهر طويلة من المفاوضات خلف الكواليس، يؤذن بتخفيف حدة التوتر بين الخصمين وقد يفضي إلى مزيد من الجهود الهادئة للتعامل مع مخاوف منها ما يتعلق ببرنامج إيران النووي وتسارع وتيرته منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015.

إلا أنهم استبعدوا أن يمهّد الاتفاق لتفاهمات أكبر خصوصا بشأن النووي، لاسيما مع اقتراب ولاية بايدن من نهايتها واستعداد واشنطن للدخول في أجواء الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ويأتي اتفاق تبادل السجناء والإفراج عن الأصول بعد زهاء عام من انهيار مباحثات هدفت لإحياء الاتفاق النووي.

وأتاح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى تقييد الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها. لكن واشنطن انسحبت أحاديا منه في 2018 وأعادت فرض العقوبات، ما دفع طهران للتراجع تدريجيا عن التزاماتها النووية، خصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم.

وأجرت إيران والقوى الكبرى، بتسهيل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات اعتبارا من نيسان/أبريل 2021 لإحياء الاتفاق، من دون أن تؤدي الى نتيجة.