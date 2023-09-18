جريحان شمال إيران بعد سقوط حطام مقذوف إثر اختبار عسكري

بقلم: يورونيوز

انفجر مقذوف عسكري الاثنين أثناء اختبار عسكري في إيران وسقط حطامه على مدينة جرجان (شمال)، متسببًا بإصابة شخصَين، على ما أعلنت وزارة الدفاع ووسائل إعلام إيرانية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي نيك للتلفزيون الرسمي "خلال اختبار بحثي للمنظومات الهجومية والمسيّرات والذي تمّ في منطقة صحراوية، تعرّضت إحدى هذه المنظومات لخلل فني وانحرفت عن مسارها الرئيسي وتفككت".

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وأضاف "سقطت أجزاء منها في مدينة جرجان" التي يبلغ عدد سكانها 350 ألف نسمة، دون أن يقدّم تفاصيل حول طبيعة المقذوف.

وقال المسؤول في محافظة غولستان علي مهاجر، حسبما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، "أُصيب شخصان".

ولفتت وكالة "تسنيم" الإخبارية إلى أن سكان المدينة سمعوا صوتًا قويًا حين سقط الحطام لا سيّما على واحد من الشوارع الرئيسية.

وسارع سكان محليون إلى إطفاء الحطام الذي كان ينبعث منه دخان، حسبما ظهر في مقطع فيديو نشرته الوكالة.

وتملك إيران الخاضعة لعقوبات من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، صناعة أسلحة واسعة النطاق، لا سيّما أسطول واسع من الصواريخ والمسيّرات.