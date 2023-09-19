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عاجل. خمسة أمريكيين أفرجت عنهم إيران الاثنين وصلوا إلى الولايات المتحدة

السجناء الأمريكيون السابقون يصلون إلى الدوحة
السجناء الأمريكيون السابقون يصلون إلى الدوحة Copyright Lujain Jo/AP
بقلم:  يورونيوز
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وصل الأمريكيون الخمسة الذين أطلقت إيران سراحهم بموجب اتفاق تضمن الإفراج عن ستة مليارات دولار من عائدات النفط التي كانت مجمّدة في كوريا الجنوبية، إلى الولايات المتحدة الثلاثاء.

ووفق ما أفاد مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس فضّل عدم الكشف عن اسمه، فإنه بعد مرورهم في الدوحة، هبط الأمريكيون الخمسة في قاعدة عسكرية قرب واشنطن.

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ومن المفرج عنهم رجل الأعمال سياماك نمازي الذي يمضي منذ العام 2016 عقوبة بالسجن عشر سنوات لإدانته بتهمة "التجسس" لحساب الولايات المتحدة.

وتشمل قائمة المفرج عنهم أيضاً رجل الأعمال عماد شرقي المدان بالسجن عشرة أعوام لإدانته بتهمة بالتجسس، ومراد طهباز الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية وحكم عليه بالسجن 10 أعوام أيضا بتهمة "التآمر مع الولايات المتحدة".

وهؤلاء الثلاثة يحملون الجنسية المزدوجة. إلى ذلك، فضّل الاثنان الآخران عدم كشف هويتهما.

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