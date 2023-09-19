فيديو: الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون الخليج

بقلم: يورونيوز

اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في شؤون دول الخليج مطالباً واشنطن بالتركيز على أمورها الداخلية وخاصة حوادث القتل المتعلقة بعنف الشرطة الأمريكية.

وجاءت تصريحات رئيسي بعد ساعات من الإفراج عن خمسة أمريكيين كانوا محتجزين بطهران في صفقة توسطت فيها قطر وشهدت إفراج الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حوالي 6 مليارات دولار أمريكي من الأصول الإيرانية المجمدة.

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وانتقد رئيسي في خطابه العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على بلاده بسبب برنامج طهران النووي، مضيفاً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تسجل أي خروقات بالمشاريع النووية الإيرانية.

وتأتي تصريحات رئيسي في وقت تسعى دول خليجية مثل السعودية والإمارات إلى تحسين علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

لكن رئيسي حذر الدول الخليجية العربية من التطبيع مع إسرائيل، قائلاً إن "تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني لا يحقق أمناً".

وتتزامن التصريحات مع الذكرى الأولى لمقتل الإيراني مهسا أميني والتي نتج عن وفاتها احتجاجات واسعة عصفت بإيران العام الماضي.

وقال رئيسي إن "غالبية الإيرانيين لم يظهروا تأييداً" لتلك الاحتجاجات وبالأخص الدعاوى الجديد لإعادة إحيائها خلال الشهر الجاري